印度現代設計幼兒園　重塑教育環境賦予孩子探索無限空間

考慮一間好的學校，多數會從師資、學生的成績做考量，在當代教育環境中，學校的設計也不容忽視，為了提供一個良好的學習場所，更是要創造一個能夠激發孩子們創造力和探索精神的空間。位於印度的Bloomingdale國際學校最近新擴建了幼兒園的部份「Cocoon」，設計充分體現了現代教育設計的理念，打破了傳統學校的界限。

圖片來源：Andblack Design Studio

在印度傳統的教育體系往往遵循著固定的模式，教室通常是封閉且方正的空間，空間限制了孩子們的創造力和自由探索的可能。新的幼兒園由Andblack設計工作室負責設計，旨在挑戰這些傳統觀念，重新思考學校空間的功能，參數化建築的應用是最大特色。參數化建築是一種利用電腦輔助設計工具來創造複雜形狀的建築方法，使本來很難實現出來的建築外型也能在現實中呈現出來，Cocoon的外觀影響到學校的空間可以更加流暢和互聯，促進了孩子們的自由移動和互動，設計團隊希望通過這種方式模糊學習與遊戲之間的界限，為孩子們提供一個更加靈活的學習環境。

圖片來源：Andblack Design Studio

圖片來源：Andblack Design Studio

Cocoon的設計面積為4,000平方英尺，設有一個凹陷的庭院，凹陷的外型是為了根據場地的地形而建，與新擴建的建築相連，最後優化了校園的流動性，還提供了多用途的空間，既可以作為遊樂區，也可以用作教室或戶外劇場，不同於傳統的教室設計。各種功能的空間得以無縫連接，學生在不同的活動之間自由切換，再配合全高玻璃的使用進一步消除了內外之間的界限，讓自然光灑進室內增強了空間的開放感。屋頂設計採用了起伏的曲線覆蓋人造草皮，具有舒適的視覺效果，也讓建築看起來像是自然景觀的一部份，當孩子們在其中玩耍時，會感受到一種被自然包圍的安全感。

圖片來源：Andblack Design Studio

圖片來源：Andblack Design Studio

內部空間中使用了天窗和大面積的玻璃面板，自然光進入室內在教室形成光影的變化，隨著一天的時間流動，孩子們的學習環境也會隨之變化，增添了空間的趣味性激發他們的探索欲望。整體設計偏離了典型的盒子建築模式，創造了一種獨特的、打破墨守成規的有趣結構，設計團隊認為建築不應成為景觀的一部份，而應成為景觀本身的一種形式。在這個快速變化的時代，教育空間的設計也應與時俱進，Cocoon正是這一理念的體現，為孩子們的成長與發展提供更多的可能性。