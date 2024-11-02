倫敦伊莉莎白線獲英國建築界最高榮譽　設計科技造就乘客新體驗

倫敦的「伊莉莎白線」（Elizabeth line）是近年來英國最重要的交通基礎建設之一，自2022年正式開通以來，這條全新的地鐵線路已經成為倫敦交通網絡中不可或缺的一部份。因為它的卓越的設計今年榮獲2024年RIBA士他令獎（Stirling Prize），成為英國最佳新建築。

圖片來源：Grimshaw Architects

士他令獎是英國建築界的一個卓越成就獎，並每年由英國皇家建築師學會（RIBA）頒發，以前很多是頒發給出色的建築物，今次整條「伊莉莎白線」得獎是難得的。伊莉莎白線原名Crossrail，這一宏大的交通項目始於2009年，經過多年的設計和建設，最終於2022年正式投入運營。線路全長73英里（約118公里），其中包括連接了倫敦的東西部的42公里長新隧道，新線的開通後預計每年將運送約2億名乘客，日運送量超過70萬名乘客，最後提高了倫敦地下鐵網絡的運輸能力達10%。設計由多個知名建築事務所合作完成包括Grimshaw Architects、Maynard、AtkinsRéalis等，核心理念是創建一個統一的、直觀的、便捷的旅行環境，透過一致的設計元素和標識系統使乘客在使用過程中能夠感受到流暢與舒適。

圖片來源：Grimshaw Architects

圖片來源：Grimshaw Architects

伊莉莎白線的整體設計強調共通性，確保了每個車站的建築風格在功能和美學上都能夠緊密相連。乘客下車之後無論在哪個車站都能感受到一種統一的感覺，通過一致的外層、照明、標識及平台邊緣屏幕等元素實現出來。車站設計特別注重空間感的體現，每個車站的通道寬敞明亮，採用圓滑的白色混凝土面板，讓人感受到如同置身於未來世界的感覺。車站內部的設計旨在最大限度地減少死角，提升人流通行的效率。使乘客在高峰時段能夠輕鬆通過，也提升了整體的安全感。

圖片來源：Grimshaw Architects

圖片來源：Grimshaw Architects

設計充分利用了現代化技術，從照明設計到信息指示系統都展現出科技的力量，例如車站內部照明的溫度會隨著空間的不同而變化，平台上的燈光呈現出更溫暖的色調，過道則採用較冷的燈光，以鼓勵乘客快速通行。這些細節雖然不易察覺，但卻大大提升了乘客的舒適度和使用體驗。線路開通之後大大改善了倫敦的交通狀況，尤其是對於通勤族而言，他們的通勤時間縮短了多達30分鐘。與傳統的地下鐵系統相比，伊莉莎白線的現代設計和高效運行模式提升了倫敦的城市形象，沿線的商業活動也日益繁榮，促進了當地經濟的發展。