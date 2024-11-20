從山頂到邊境線　寒冬下體驗6大全新溫泉酒店　穿越古今品味奢華

泡上溫泉，才算和秋冬問了好。

氣溫漸低，秋風漸起。每年到這個時候，找一個泡溫泉的酒店是MISS的必行之事。

天然溫泉、神仙景緻可遇不可求，但MISS找的這六家酒店，仍然能在選址與設計上給予想象和驚喜。

它們有的地處邊境線，可讓你躺在雪山腳下泡溫泉，有的坐落於騰衝半山之上，月牙形的泡池將浪漫拉滿，有的深藏廣州百年村落，讓你住進無邊曠野裏的帳篷⋯⋯

Part 01 - 畿雲瑤精品文旅酒店 孟凡浩新作

畿雲瑤精品文旅酒店（外灘提供）

曾打造過飛蔦集·陳家鋪爆款之作的設計師孟凡浩，新作畿·雲瑤精品文旅酒店於近日正式亮相。

酒店坐落於嶺南著名的溫泉之鄉廣州從化，身處在瑤山峽谷的百年古村的密林中，擁有原山、峽谷、密林、流溪、湖泊、梯田、果園等多樣生態資源，是一個隱世度假基地。

客房、大堂、酒館、兒童活動區、户外燒烤區、半山觀景平台、懸浮式泳池等區域均被景緻包圍，兼具私密性與度假感。

為尊重原始村落肌理，孟凡浩以手工夯土牆還原百年村落獨有的建築風格，同時賦予其現代宜居功能，令住客既能品味百年村落的魅力，又不失體驗感。

31間客房散落於山野中，與自然融為一體，大部分都擁有私人泡池。室內設計簡練，用大面積的玻璃幕牆引進自然之景。

野奢帳篷是最值得體驗的房型之一，無論是泡澡、觀星還是賞景，都別有一番獨特的樂趣。

值得一提的是，酒店還帶有一個釣魚平台，住客釣到魚獲之後可以直接送到餐廳加工，品嚐親手垂釣的美味，不可謂不是真正的「Farm to table」。

Part 02 - 騰衝月泊半山·溫泉度假酒店 新晉SLH成員

騰衝月泊半山（外灘提供）

騰衝月泊半山·溫泉度假酒店是SLH酒店集團中國最新的成員酒店。

酒店去年開業，坐落於離騰衝機場二十分鐘車程的東山之上，改造自5棟半山別墅。

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月牙型的泳池極具辨識度，遠望猶如一彎匍匐在山巒中，為無邊景緻增添一抹柔情。站在這裏，可以將騰衝城景盡收眼底。

33間客房依錯落山勢而建，最小的客房為66平方米，每一間都帶有天然溫泉泡池。

室內設計簡練，以溫暖大地色軟裝，將大面積的空間留給陽台、交給風景。伴着夕陽，躺在泡池裏的時刻，滿足了你對度假的一切想象。

泊月全景溫泉家庭套房不僅擁有如溫室花園般的玻璃客廳，更有550平方米的超大尺度裝下露台、泳池等無比愜意的生活設施。

而除了酒店會配備的健身房以外，這裏還配備紅酒吧、雪茄吧、書吧、模擬高爾夫體驗室等一系列豐富的空間，豐滿住客的度假生活。

Part 03 - 騰衝瑪御谷悦椿酒店 一副民族風情畫卷

騰衝瑪御谷悦椿酒店，位於距離騰衝機場40分鐘車程的瑪御谷溫泉小鎮至高點。

酒店總用地面積14萬平方米，依山勢而起，臨自湧溫泉而築，建築掩映於自然畫卷中。

酒店將騰衝在地文化作為靈感，室內設計以傈僳族傳統服飾的絢麗色彩與圖案為基調，並融入紙傘、宣紙、皮影戲等傳統元素，富有民族風情。

無論是大堂穿鬥式傳統房屋架、脱胎自高黎貢雲朵的雲狀燈組，還是前台光影交錯的牆面，以及融匯了騰衝雲峯山風景的立面，都是景、境、情三者的和諧交融。

酒店19棟徽派雙層別墅內藏有174間客房，可觀羣山、麥田等悠然景緻。

客房設計同樣帶有傈傈族的熱烈風情，3.3米客房層高，令室內尺度更顯開闊。住客在房間中就能愜享優質自湧溫泉。

騰衝瑪御谷悦椿酒店（外灘提供）

值得一提的是，酒店KTV與棋牌室等娛樂休閒區，還有兒童俱樂部，助力家長解放自己。

Part 04 - 新疆溫泉賽里木湖花間堂·阿日相 中哈邊境上的避世之所

新疆溫泉賽里木湖花間堂·阿日相是花間堂在新疆的第一家溫泉度假酒店。

酒店坐落於中哈邊境的溫泉縣，離我們熟知的賽里木湖僅一小時車程。豐富的溫泉資源與雪山的獨特風景，一同造就了酒店獨一無二的度假風情。可以説，它是一個又野又避世的度假居所。

酒店依山而建，建築錯落有致、富有秩序美，尊崇「一店一特色」的花間堂，將蒙古族文化特色貫穿於空間設計。

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大堂以夯土色為基調，不僅還原了蒙古大帳和火爐，還融入馬鞍式椅凳、壁燈，駿馬畫作等家居飾品。

五十間客房沿山勢分佈，收納不同景觀，基礎房型青萃豪華景觀大牀房45㎡。水泱濕地院落雙拼別墅，自帶露天泡池，近兩百平方米的面積，展現了具有儀式感的蒙古生活。

新疆溫泉賽里木湖花間堂·阿日相（外灘提供）（外灘提供）

此外，花間堂還特地為住客打造了一個麓泉溫泉中心。室內外共設26個溫泉泡池，住客可根據個人需求選擇泡池，以及體驗漂浮冥想活動。

Part 05 - 杭州春之屋溫泉酒店 富春江畔的新秀

杭州春之屋溫泉酒店（外灘提供）

剛開業不久的杭州春之屋溫泉酒店，在富春江畔，打造了一個傳統日式風情的居所。

兩位日本建築師助川剛與佐藤英彰為酒店奠定了日式溫泉旅館的基調，其中的助川剛曾就職於磯崎新設計事務所。

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為營造自然氛圍，建築大量採用了木頭材料，並以充沛綠植，塑造豐富園林景觀。住客從進入酒店起，就能被綠意包裹，將身心交給自然。

酒店共30間客房，面積51平方米起。室內延續了外在的自然氛圍，以原木色為基調，用黑色線條勾勒。使之雖帶有日式風情，但也並不呆板。

如果想要更地道的感受，那麼入住榻榻米房型最合適不過。

酒店同樣有一泊二食的體驗。（外灘提供）

正如傳統日式溫泉旅館一樣，酒店同樣有一泊二食的體驗。

無論是早餐的九種定食，還是晚餐配備M9+和牛牛排等高端食材，都可見其餐飲的用心。

Part 06 - 清水巖溫泉度假村 蓬萊山的避世仙居

清水巖溫泉度假村（外灘提供）

福建泉州的安溪縣，也是一個溫泉泡湯勝地。今年新開業的安溪清水巖溫泉度假酒店，選址於蓬萊山麓，毗鄰國家AAAA級旅遊區清水巖，佔地面積200餘畝，坐擁綿延山巒美景。度假村融合清水祖師文化，當地茶文化等元素，重塑宛如經歲月沉澱、獨具安溪特質的聚落空間。

40+溫泉泡池依山勢呈階梯式分佈，流淌着偏硅酸溫泉水，在其中浸泡時能俯瞰滿山青綠。

而精心設計的鳥屋休息區，夢迴巴厘島的無垠山崖邊。

清水巖溫泉度假酒店共有192間套山間逸居，面積50平起，均配有私湯溫泉泡池。客房裝飾兼具時風古韻，提供自然舒適的住宿體驗。

水療中心也被設置於山間，山景SPA房能讓你一邊欣賞山色一邊舒緩身心，帶來私密養護體驗。

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