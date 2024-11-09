煙台新地標時光塔重塑自然文化　陽光與流線型設計書寫海岸新故事

山東煙台市曾是一個工業發展城市，隨著經濟的轉型，當地政府希望通過創建獨特的文化地標來提升居民的生活品質。一座結合了觀光、文化與自然元素的建築「時光塔」建於當地海濱，設計團隊希望通過這座建築，提醒人們在繁忙的生活中不忘自然的美好，並將古老的自然崇拜文化融入現代城市生活中。

圖片來源：OPEN Architecture

煙台市曾獲最佳中國魅力城市，歷史始於秦始皇年代，在歷史上為了防止外敵入襲設置狼煙台，是名字煙台的由來。新地標時光塔由OPEN Architecture建造，任務非常明確，創造一個能夠促進社區文化交流與自然觀察的場所，並呼應當地對於陽光和海洋的深厚情感。建築不僅僅是物理空間的構建，也是文化、社會與自然之間的橋樑。它承載著對自然的尊重與對文化的敬仰，形狀和功能設計都強調了這一理念。外觀設計靈感來源於陽光的軌跡，建築的形狀呈現出一種流暢的曲線，仿佛被陽光所雕刻。

圖片來源：OPEN Architecture

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塔高50米，面向黃海，建築由兩層傾斜的混凝土外殼組成，內部設有觀景平台、戶外劇場、展覽空間以及圖書館等多功能設施，提供了良好的視野也使得建築在外觀上更具吸引力。設計充分考慮了自然光的利用，北側與春分時的正午陽光對齊，入口隧道則框住了冬至日落的景象，讓遊客可以在這裡體驗到不同季節的自然現象。空間規劃充分考慮了社區需求，設計了三個主要功能區域底部的半戶外劇場、中央的展覽空間和頂部的圖書館及現象空間，多樣化的空間設計使得陽光塔成為一個集文化、教育與娛樂於一體的綜合性場所。

圖片來源：OPEN Architecture

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時光塔的建成為煙台市民提供了一個全新的交流平台，可以舉辦各種文化活動，在忙碌的生活中找到與自然親密接觸的機會，設計理念中融入了煙台的歷史文化，特別是對陽光和海洋的崇拜。該市地理特徵明顯，市域內河網發達，中小河流眾多達121條，瀕臨渤海、黃海，海域大小島嶼有63個，自古以來信仰海神。

圖片來源：OPEN Architecture

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建築作為現代燈塔的象徵，延續了古代的海上文化，也為未來的城市發展提供了新的思考，使人們在欣賞自然美景的同時，回顧和反思當地的歷史文化。另外在理念中還融入了煙台的歷史文化，內部使用了被動設計元素，如隧道冷卻、熱質量穩定，以及交叉通風等，旨在最小化能源消耗，大大提升了建築的環保性能，強調了建築在社會與環境中所扮演的重要角色。