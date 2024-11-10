BIG建築工作室環保總部大樓落成　工業區轉型典範變活力辦公空間

在現代建築界，Bjarke Ingels Group（BIG）是著名的建築設計工作室，以其獨特的設計理念和對可持續發展的堅持而聞名。這間工作室在丹麥哥本哈根的新總部落成，他們會為自己打造怎麼樣的工作空間？

圖片來源：BIG

這棟名為BIG HQ的建築展示了創新的空間規劃和結構設計，還充分融入了環保技術，為當地社區提供了一個充滿活力的工作與生活空間。BIG HQ位於哥本哈根的Nordhavn區，這一地區曾經是工業重鎮，如今則轉型為現代化的城市社區。隨著城市發展的需求，當地政府希望打造一個既能滿足商業需求，又能促進社區互動的建築。BIG在設計這座總部時，充分考慮了周圍的城市環境和歷史背景，將建築的外觀與周圍的港口景觀相融合，選擇了與當地工業建築相呼應的設計語言。

圖片來源：BIG

圖片來源：BIG

BIG HQ體現了工作室的個性化建築方法，是BIG首次全面實現LEAPP設計模型的建築，這一模型強調景觀、工程、建築、規劃和產品設計的整合，以創造出更具功能性和美感的建築。設計突破了傳統的辦公室建築模式，採用了一種名為「半層」的設計理念，在七層樓內形成一個連貫的開放辦公空間，並且避免了傳統中庭的設置。建築的中心位置有一根獨特的石柱，這根柱子由六種不同的斯堪地納維亞半島的石材組成，從底部的密實花崗岩到頂部的多孔石灰岩，既美觀又結構穩定。

圖片來源：BIG

圖片來源：BIG

進入BIG HQ的主入口，訪客會被三米高的玻璃門迎接，映入眼簾的是一個開放且通透的空間。整個室內環境設計強調視覺上的連貫性，從地面到頂樓都有著連續的視野，讓人可以欣賞到外面的城市景觀，藉此提高了工作空間的利用效率，也增強了自然光的引入，創造了一個舒適的工作氛圍。在建築材料選擇上使用了Uni-Green混凝土，有著堅固耐用的特性，能顯著減少碳排放，使建築達到了丹麥可持續認證DGNB金級標準，整合了太陽能板和地熱能源系統，地熱系統能夠滿足84%的供暖需求，並且完全滿足冷卻需求。

圖片來源：BIG

圖片來源：BIG

外部設計同樣引人注目，建築周圍的公共空間經過精心規劃，轉變成為一個1,500平方米的公共公園，靈感來自丹麥的沿海森林，提供了居民休閒娛樂的場所，引入藝術家的雕塑創作，也成為了當地野生動物的棲息地。BIG HQ建成之後為BIG的工作人員提供了一個現代化的辦公環境，成功實現了工業區的轉型，也成為了一個社區中心，開放的設計理念使得公眾可以輕鬆進入建築，參與各種活動，增強了社區的凝聚力。