隈研吾匠心打造宜興陶美術館　千年陶瓷文化當代詮釋融合山水之美

隈研吾這位享譽國際的日本建築師，常以對自然材料的深入理解融入創作，最近他為中國宜興市設計的UCCA Clay Museum（陶美術館），是一個融合了地方文化與歷史的建築典範，美術館的設計靈感來自於當地的自然景觀和豐富的陶瓷傳統，為訪客提供一個全方位的文化體驗。

圖片來源： Kengo Kuma and Associates

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江蘇宜興市是一個中國歷史文化名城，因為盛產紫砂陶土又有中國「陶都」之稱，其紫砂陶器非常聞名是中國的標誌性產品，這裡擁有超過一千年的陶瓷製作歷史，曾經是許多陶藝工廠和工作室的中心，陶美術館的建立是對這一文化遺產的致敬，更是對當地陶瓷藝術未來發展的展望，隈研吾在設計中充分考慮到這一點，創造一個既能展示當地陶瓷藝術，又能促進社區交流的空間。隈研吾的設計理念深受自然影響，他常常選擇使用當地材料來打造建築，以使其與周圍環境和諧共存。

圖片來源： Kengo Kuma and Associates

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在陶美術館的設計中採用了陶瓷面板，反映出宜興深厚的陶瓷文化，創造出一種獨特的視覺效果，讓人們在參觀的同時能夠感受到陶瓷的溫度。外觀呈現出波浪起伏的山形，這一形狀靈感來自於附近的山脈以及連續使用600年的龍窯，並向北宋著名文人蘇東坡所珍視的蜀山致敬。山的形狀被貫穿與陶廠和運河連接，將建築與場地和周圍的工廠綜合區域無縫地結合在一起。

圖片來源： Kengo Kuma and Associates

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陶美術館的屋頂採用反向殼形結構，在美觀的考量之外，還能有效地支撐建築的重量。屋頂由四層木質格架支撐，這種結構強韌又帶有動態的內部空間感，促成了一個既具有視覺衝擊力又功能多樣的公共空間。美術館作為宜興陶瓷文化的重要象徵，內部的展示空間設計靈活多變，可以舉辦各種陶瓷展覽、工作坊和文化活動，鼓勵當地藝術家和陶藝愛好者的交流。在設計過程中隈研吾團隊與當地工匠密切合作，幫助當地工匠展示他們的技藝和傳統，外立面不規則而富有變化，表面塗有不同色調的釉面，隨著光線和季節的變化，展現出不同的視覺效果，這些陶瓷板摸起來有著中國茶具一樣的觸感，略顯粗糙，體現了這座陶瓷之城一千多年來代代相傳的歷史和文化。