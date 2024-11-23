21世紀概念圖書館　以伊甸園為靈感重新定義知識中心的存在意義

在當今數碼化迅速發展的時代，人們汲取知識的途徑已經轉移到網路世界，圖書館的角色正經歷著重大的轉變，實體圖書館如何適應新時代？建築設計工作室NOA（Network of Architecture）設計了一座概念圖書館，以其獨特的建築風格和綠色景觀探討了21世紀圖書館的意義和功能。

圖片來源：Network of Architecture

項目設想於米蘭，以知識之樹為概念，象徵著每一本書都隱藏著一個故事，等待著有心人去探索，將借閱圖書的功能重新構想為一個創造力中心，輕鬆而安靜的氛圍提供了附加價值，鼓勵訪客進入未知的世界，強調了圖書館應成為一個自由思考和獲取新知識的場所。建築設計獨具匠心，特別是其波浪形的屋頂，這一特徵是建築的標誌也是一片繁茂的公園，設計模糊了內部空間與外部環境的界限，還使圖書館成為一個與自然緊密相連的場所。屋頂公園提供了休憩空間，成為了城市綠地的一部分，提升了整體的可及性。

圖片來源：Network of Architecture

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圖書館共有九層，主樓樓位於一樓，蜿蜒的長廊穿越建築物，提供在令人回味的空間體驗，探索室內大道上豐富的功能項目，每層樓均設有通往外部的通道成為了內部空間的自然延續，讓訪客可以在每個樓層都能享受到戶外的感覺，這樣的設計鼓勵人們在探索知識的同時，也能親近自然。圖書館的頂部設有一個圓形的學習室，可容納200人並提供360度的米蘭全景。為了到達那裡，人們需要登上獨一無二的電梯，這是一座書塔，由自動化系統根據需要拾取，移動書籍景觀令人驚嘆。

圖片來源：Network of Architecture

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整體設計顧及空間體驗，猶如在走過鬱鬱蔥蔥的花園後爬上一棵樹，寓意著伊甸園裡面的善惡樹，團隊在設計中受到《創世記》中亞當與夏娃故事的啟發，特別是知識之樹的象徵意義，故事是人類獲得知識的起源，對於探索未知的渴望的詮釋，設計師希望通過這種象徵讓人們在圖書館中感受到知識的美好與力量。設計的源頭在於思考圖書館在新世紀的意義，設計師認為當人們如夏娃般對未知的事物產生興趣時，圖書館就找到了它們存在的理由。