杭州未來地標Urban Glen　自然與都會的完美融合探索城市綠意生活

當代建築不再只是為了容納人和活動，也是將城市生活與自然、工作、娛樂結合起來，在杭州，一個名為「Urban Glen」的全新混合用途建築項目正在崛起，旨在為城市創造一個充滿活力的社區空間。

圖片來源：Büro Ole Scheeren

項目由建築事務所Büro Ole Scheeren設計，是一個與新世界發展有限公司合作開發的項目，包括約80萬平方英尺的辦公大樓、酒店和休閒空間，以兩座塔樓組成，再由中央的「Urban Glen」連接，和諧地融合了城市和自然元素。項目的建設預計於2025年完成，完工之後，將會由K11 Atelier所運營，並成為杭州市的重要地標，可見將來會一如以往地融合藝術、文化和人才。設計靈感源自杭州的自然景觀，特別是那綠意盎然的丘陵地帶，通過創造一個多層次的城市空間來回應城市生活的需求。

圖片來源：Büro Ole Scheeren

事務所在設計Urban Glen時特別強調了自然元素在城市建築中的重要性，目的是提倡建築不應該是孤立的體系，與周圍環境互動、互相影響成為一個整體，因此，Urban Glen的設計涵蓋了大量的綠色空間和自然景觀，讓使用者可以在繁忙的都市生活中找到一片寧靜。設計特徵之一是其層疊的立體景觀，提供了視覺上的美感還最大化了自然光的引入，創造了室內外的連接過渡，提供了多樣化的活動空間。設計還特別注重社區的互動性，中央的「Urban Glen」將成為一個社交和文化交流的平台，設置會議室、餐廳、零售店以及藝術展覽空間。

圖片來源：Büro Ole Scheeren

Urban Glen的設計使用了兩種不同的立面風格，一方面是呈現出光滑外殼的外部立面，另一方面是採用「溶解」的層次幾何形狀的內部立面，強調了建築的現代感，也與周圍的自然環境形成了和諧的對話。另一個亮點是三維雕塑花園，這是一個能夠供公眾參觀也能夠滿足酒店客人和辦公人員需求的文化空間，這裡會展示集團收藏的藝術品和雕塑，為來客提供了一個豐富的文化體驗。隨著城市化進程的加快，如何在城市中引入自然元素、促進社區互動，成為了當前建築設計的重要課題，Urban Glen的設計展示了現代建築對自然的尊重與融合，也是一種生活方式的象徵。