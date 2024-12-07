西班牙原創遠見的社會住房項目　從電影中誕生的模組化居住空間

當前全球城市化快速發展，城市人口上升導致社會住房的設計愈是受到重視，社會住房的任務除了解決住屋問題，亦要強調居住環境的宜居性。西班牙一座Modulus Matrix社會住房項目今年獲得了英國皇家建築師學會頒發的2024年國際獎，獎項彰表建築的原創性、遠見及對社區和周圍環境的貢獻。

圖片來源：Peris + Toral Arquitectes

Modulus Matrix是位於西班牙科爾內利亞（Cornellà）一個擁有85個單位的社會住房項目，由Peris + Toral Arquitectes設計，旨在提供靈活且適應性強的居住空間。設計靈感源於日本知名導演小津安二郎的電影，電影探討了家庭、婚姻及人際關係的主題，設計團隊將這些概念轉化為一個模組化的房間系統，強調空間的流動性與連通性。核心理念是「無走廊」的連通房間設計，提高了空間的利用效率，還促進了社區居民之間的互動。組成單位的房間模組尺寸為3.6米×3.6米，這種定制化的模組不僅易於施工，也使得居住空間的靈活性大大增強。

圖片來源：Peris + Toral Arquitectes

Modulus Matrix的結構以木材為主要建材，建築面積為10,000平方米，總共使用了8,300平方米來自當地的木材。這不僅提升了建築的環保性能，還降低了施工過程中的二氧化碳排放。整個建築採用框架型結構，並結合模組化施工技術，從而確保了工程的快速交付。這一設計策略在美觀之外更能考慮到經濟性和可持續發展的需要。在空間佈局上，建築圍繞一個中央公共庭院進行組織，四個垂直核心位於庭院的四個角落，提供了良好的通風和光照條件，也創造了一個安全的社交空間。每層樓的85個單位分為四組，每組包含18個單位，這樣的安排使得每個單位都能享受到交叉通風和雙向視野。

圖片來源：Peris + Toral Arquitectes

圖片來源：Peris + Toral Arquitectes

設計強調了「寬鬆適應性」的概念，這與傳統社會住房有著明顯的區別，建築內部的空間配置不再是僵化的，而是根據居住者的需求和生活方式進行調整。例如廚房可以被設置在每個單位的中心位置，使得家庭活動更為集中，也挑戰了傳統的性別角色，讓家庭成員都能參與到日常的家務中來。在生活、用餐和睡眠空間之間沒有明顯的階層，從而促進了居住者的平等交流，適應了當前多元化的家庭結構，也為未來的生活方式提供了可能性。Modulus Matrix的成功不只在於建築本身，更在於它所帶來的生活方式的變革，設計師的目標是創造出能夠長期適應居民需求的居住空間，從而推動社會住房的發展。