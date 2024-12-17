武漢新地標滑雪度假村多元體驗　響應冬奧風潮500米注目滑雪道

隨著2022年北京冬奧會的成功舉辦，滑雪成為了中國的新趨勢，並深受年輕一代的歡迎，成為了一個熱門的休閒活動。武漢滑雪度假村響應這一趨勢發展，落成之後成為了武漢一個新的現代地標，還結合了滑雪、購物、娛樂和餐飲等多種功能，設有主題樂園等娛樂設施，滑雪學校、滑雪俱樂部、舉行賽事的配套。

圖片來源：CLOU

滑雪度假村由CLOU建築工作室設計，外立面採用了現在流行的像素化的設計語言，設計靈感來自於雪的顆粒和自然界的形態。建築外觀以三維像素化形式呈現，在視覺上引人注目，龐大巨形的立方體蔚為奇觀，紋理有著不一樣的未來感，體現了現代建築的科技感和藝術性。設計強調了建築與自然的和諧共生，微微向上的形態讓人想起抽象的山脈輪廓，進一步增強了度假村的雪上主題。

圖片來源：CLOU

圖片來源：CLOU

度假村的整體結構分為三個不同的建築類型，這些建築在大小和功能上各具特色，然而卻又統一於一種整體的設計語言中。建築圍繞著一個中央湖泊形成了一個大型商業綜合體，提供了一系列的娛樂、運動和零售設施，全方位的設計使度假村是一個滑雪場同時更是一個四季皆宜的休閒勝地。內裡最最引人注目的設施是一條長達500米、高達100米的室內滑雪道，為滑雪愛好者提供了理想的訓練場地，滑雪道考慮到了各類滑雪者的需求，無論是初學者還是專業選手都能在這裡找到合適的挑戰。

圖片來源：CLOU

圖片來源：CLOU

度假村還設有多樣化的娛樂和零售空間，因為很多光臨的人並不一定是來進行專業滑雪訓練的，可能是帶同小孩到來的家長，又或是純粹體驗滑雪環境的人士，這些空間提供滑雪相關的商品，還包括餐飲、服裝和其他娛樂設施，遊客在滑雪之餘進一步提升了整體的遊玩體驗。度假村設有戶外主題公園，設置了多種適合家庭和朋友聚會的娛樂設施，在這裡享受水上活動和各種節慶活動，公園的設計與周圍的自然景觀相融合，是一個難得的放鬆和享受大自然的場所。度假村的落成標誌著中國雪上運動的發展邊界不斷拓展，也為武漢這座城市的娛樂和旅遊業注入了創新理念。