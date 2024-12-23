勞力士積極參與海洋保育　承諾維護藍色心臟更與海洋保護者同行

今年在意義非凡的「世界海洋日」（6月8日），勞力士特別推出《海洋時刻》（OCEANS MOMENT），彰顯品牌對廣袤大海的堅定責任感。風雨兼程七十餘載，勞力士一直積極參與海洋探索活動。起初，勞力士的征程源自於探索未知的熱忱；如今，正全心投入於海洋的研究和保護工作。

如今，勞力士「保護地球 · 恒動不息」計劃（Rolex Perpetual Planet Initiative）廣泛支持一系列涵蓋各類自然環境的保護項目，特別聚焦海洋、荒野及生物多樣性的保護。為確保品牌支持的每一個激勵人心的項目得到應有的關注與重視。勞力士全年設立關鍵「時刻」（Moments），深入介紹相關活動，講述那些在各自領域不懈奮鬥且努力推動變革人士的故事。《海洋時刻》為我們提供了一個特別的機會，致敬那些以身作則、致力探究和保護地球的藍色心臟——海洋的衛士。

2019年勞力士雄才偉略大獎得主（Rolex Awards for Enterprise Laureate）兼英國海洋生物學家愛瑪．甘普（Emma Camp）長期投身珊瑚礁保護解決方案之中。她和她的團隊已成功將超過10萬株珊瑚移植到分佈在大堡礁逾30處的124個培育區中。（ROLEX）

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勇於探索 悉心呵護

海洋與地球上的生命息息相關。海洋不僅是生命氧氣的來源，也是吸收二氧化碳及調節氣溫的中樞。因此，保護海洋對於維繫全球正常氣候至為關鍵。海洋保護不僅拯救瀕危的海洋生態系統，更守護了整個地球。保護海洋必須成為我們共同的首要任務。勞力士蠔式腕錶自1926 年誕生以來，就伴隨著探險家們征服地球上的最高峰和最深處。1960 年，繼勞力士創辦人漢斯 · 威爾斯多夫（Hans Wilsdorf）的新一代防水抗壓腕錶研發計劃後，勞力士腕錶成功見證了深海潛艇的里雅斯特號（Trieste）征服馬里亞納海溝的歷史性時刻，抵達海底10,916 米深處。

席薇亞．厄爾（Sylvia Earle）自1982年起擔任勞力士代言人，作為海洋探險先鋒，她在過去五十年中不斷突破障礙，投身水下探險超過7000小時，領導逾100次探險活動。（ROLEX）

ROLEX勞力士「保護地球 · 恒動不息」計劃

席薇亞．厄爾（Sylvia Earle）自1982年起擔任勞力士代言人，作為海洋探險先鋒，她在過去五十年中不斷突破障礙，投身水下探險超過7,000小時，領導逾100次探險活動。

在過去半世紀裡，隨著勞力士支持的項目持續地揭開海洋的神秘面紗，我們越來越深刻地認識到，海洋探索和海洋保護正是一枚硬幣相輔相成的兩面。作為深海探索、極地之下（Under The Pole）聯合創辦者兼「保護地球 · 恒動不息」計劃的合作夥伴，艾曼妞· 佩里- 巴杜（Emmanuelle Périé-Bardout）指出：「只有透過深入調研和探索，我們才能真正保護海洋。」

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堅守承諾 矢志不移

自2019 年推出「保護地球 · 恒動不息」計劃以來，勞力士對保護地球的長期承諾日益堅定。與「藍色使命」（Mission Blue）的緊密合作是該計劃的核心內容之一。海洋學家席薇亞 · 厄爾自1982 年起，便擔任勞力士代言人。2009 年，她成立了「藍色使命」計劃，致力於弘揚保護全球重要海洋生態系統「希望點」（Hope Spots）的重要性。作為海洋活動先驅，厄爾的聲譽和影響力遠超個體範疇。

2014 年，勞力士與「藍色使命」攜手合作，支持其實現2030 年前保護全球30% 海域的目標。該數字也正是國際自然保護聯盟（International Union for Conservation of Nature，IUCN）建議的保護海洋健康的關鍵指標。發展至今，「藍色使命」設立了超過160 處「希望點」，不斷擴展保護區規模，涵蓋至亞述群島以及加拉帕戈斯群島等生物多樣性極為豐富的地區。

最近，由席薇亞·厄爾領導的探險隊在「保護地球 · 恒動不息」計劃的支持下，對相關水域進行了深入考察。探險隊不僅調查了海龜棲息地，繪製了企鵝群落覓食地圖，還測量了當地微塑膠的含量等，整體評估加拉帕戈斯海洋保護區在成立25 年後，作為「希望點」的整體健康狀況。在這次考察中，探險隊發現了此前認為只生長在更為寒冷水域的海藻林，以及或許屬科學界全新物種的生物DNA痕跡。

加拉帕戈斯群島的紅鋤齒鯛魚群爭相躲避一隻加拉帕戈斯海獅，此處是地球上生物多樣性位居前列的地區。（ROLEX）

ROLEX勞力士「保護地球 · 恒動不息」計劃

加拉帕戈斯群島的紅鋤齒鯛魚群爭相躲避一隻加拉帕戈斯海獅，此處是地球上生物多樣性位居前列的地區。

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從法屬波利尼西亞的「珊瑚園丁」（Coral Gardeners），一個致力於恢復珊瑚礁並推動世界對珊瑚礁重要性認知的青年組織，到國際知名的保育攝影師克莉絲汀 娜 · 米特麥爾（Cristina Mittermeier）及保羅 · 尼克蘭（Paul Nicklen），勞力士透過「保護地球· 恒動不息」計劃，致力支持眾多鼓舞人心的海洋保護倡導者和保育者。在「保護地球 · 恒動不息」計劃的支持下，這些海洋保護先驅運用他們的鏡頭和影響力，喚起大眾對海洋保護迫切性的注意，激勵全球規模的積極保護行動

同心攜手 全球行動

目前，勞力士正借助「保護地球 · 恒動不息」計劃構建守衛者網絡，推動成員項目並肩同行，追求超越個體總和的整體協同效應。在此類合作中，極地之下組織運用其深潛技術，與世界著名的魚類學家、勞力士雄才偉略大獎得主路易茲· 羅查（Luiz Rocha）合作，共同開展初次探索瓜德羅普島的深海動物叢林。勞力士不僅關注當下，亦放眼未來，支持「水底世界獎學金學會」（Our World- Underwater Scholarship Society）所選拔的學者。這些學者將參與一系列海洋活動培訓，培育下一代海洋先鋒人才。

海洋涵蓋了地球表面的四分之三，在保護生物多樣性中佔有極其重要的地位。歷經多年耕耘，勞力士參與的海洋研究及保護活動已經真正遍及全球。從斯瓦巴群島到馬爾地夫，從秘魯到葡萄牙，勞力士分佈於16 個國家與地區的支持項目為儒艮、海馬、鯨鯊以及大白鯊等諸多物種建立了賴以為生的安全區。展望未來， 勞力士將堅定不移地支持世界各地的海洋探索和保護項目，繼續在保護海洋未來的奮鬥中擔當重任。

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