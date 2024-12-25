奢華酒店匯聚　除Alila外還有AhnLuh、悦榕莊等大品牌進駐珠海

在剛剛結束的珠海國際航展上，全球旅客匯聚於這座南方小城，一睹雄偉航空風采。

奢華酒店將雲集出現（外灘提供）

緊鄰澳門，坐擁豐富山海資源的珠海市，雖然面積與人口都是省內最小，卻是一顆冉冉升起的「酒店新星」。

其酒店佈局僅次於廣州、深圳，不僅有瑞吉、羅萊夏朵、釣魚台等奢牌分號坐鎮，各大集團連號同樣不在少數。

阿麗拉東澳島（外灘提供）

期待許久的Alila（阿麗拉）東澳島即將啓幕；Ahn Luh（安麓）、Banyan Tree（悦榕莊）分號亦將擴充大灣區的避世度假市場。

城市酒店同樣儲備豐富，兩家英迪格相繼落腳新城區，機場與口岸樞紐分別迎來凱悦酒店入駐。

珠海已經拉開一場奢華酒店開業潮，全方位展現大灣區明日之星的蓬勃活力。

Part 01：懸崖上，度假王者啓幕

阿麗拉珠海東澳島

阿麗拉珠海東澳島（外灘提供）

東澳島

一直是珠海最熱門的度假地之一。今年六月，萬豪度假村率先啓幕，而「懸崖上的阿麗拉酒店」也在近日官宣上線，開放了明年的預訂。

酒店位於島嶼最南端，盤踞於險峻的懸崖之上。根據最近的現場實況，酒店標誌性的無邊泳池效果相當驚豔，日後必然成為最受歡迎的打卡點之一。

由琚賓操刀的室內空間延續了設計師一貫的簡約風格，104間套房面積86平起跳，盡顯奢華底色。

卧在窗台旁，礁石、海岸、霞光盡收眼底。來到9米面寬的步入式陽台，零距離感受海風的觸感與海浪的鳴響，此刻遺世而獨立。

阿麗拉東澳島設有三間餐廳，能提供東西方口味的精緻料理，這下不用擔心島上的餐飲選擇匱乏了。

康體中心有4間舒適愜意的理療房以及特色土耳其浴，旨在讓賓客於此重獲身心靈的平衡。阿麗拉東澳島的到來，將讓大灣區的度假酒店領域提升至全新的高度。

Part 02：安麓落子山海間

東澳島安麓&鳳凰山安麓

東澳島安麓（外灘提供）

在東澳島東部，由華發集團打造的安麓度假酒店也將與我們見面。

東澳島安麓的設計陣容相當豪華，WATG、廣州市設計院和BIAD聯合操刀的建築設計，在今年榮獲多個國際獎項。

建築依舊以安麓拿手的中式奢華為基底，融入海島自然元素，規劃有153間集中式酒店客房和34套獨棟式客房。

今年7月，東澳島安麓的樣板房已經出爐並得到高度認可。期待這座濱海度假型安麓酒店，能帶來獨到的驚喜。

其實，珠海另一家安麓——鳳凰山安麓酒店早在2017年就完成立項，幾經波折後終於在去年完成封頂。

酒店毗鄰翠湖高爾夫球場、珠海國際賽車場，擁有豐富的娛樂活動。由馬來西亞丹妮斯頓（Denniston）酒店設計事務所操刀設計，或將於明後年投入正式運營。

Part 03：傳奇地標將回歸

珠海望海樓酒店

珠海望海樓酒店（外灘提供）

老香洲的城市陽台是珠海「慢生活氣息」最濃厚的地區，日月貝、漁女等遊客必打卡的景點均位於此，也是珠海人漫步散心的好去處。

望海樓則矗立於城市陽台上方，面朝大海背靠景山，坐擁絕佳景觀位。它開業於1988年，集政府接待、餐飲等功能一身，頗受市民青睞。

珠海望海樓酒店（外灘提供）

原本的望海樓因過於老舊，在2020年正式停業。

如今，經過華發集團為期4年的改造升級，這座承載老一輩珠海人記憶的地標酒店，即將重新啓幕。

珠海望海樓酒店（外灘提供）

莫伯治建築師事務所以「海涵山抱、碧海潮生」概念為核心，讓建築輪廓隨山勢起伏，似山間暖風聆聽海上潮汐。

翻新後的263間客房面積均在50平起步，而套房則配有陽台或露台，可以盡覽山海美景。户外配備660平方米開闊海景無邊泳池、超1000平的觀海花園。

Part 04：鳳凰灣畔，悦榕歸來

珠海鳳凰灣悦榕莊酒店

珠海鳳凰灣悦榕莊酒店（外灘提供）

2018年，悦榕集團在廣東的首家分號落址珠海，於鳳凰灣悦榕度假區內開出鳳凰灣悦椿酒店。

除了悦椿，度假區內還包含悦榕莊、悦槤兩家酒店的規劃。悦椿西側已完工的獨棟別墅羣，大概率就是悦榕莊酒店所在。

鳳凰灣悦榕莊作為度假區內定位最高的酒店，每棟別墅配有私人泳池，主樓區域的空中無邊泳池更是奢華，規模上不輸悦椿的300米泳道。

目前，悦榕莊酒店的進展迅速，已經完成室內精裝修以及安裝工程，並啓動籌開計劃。期待廣東省第二家悦榕莊能正式開業。

Part 05：綜合海島度假體驗

珠海桂山島桐森酒店

珠海桂山島桐森酒店（外灘提供）

作為百島之市，珠海另一座海島「桂山島」也不遜色，將帶來一家桐森酒店。

位於桂山島的鴻洲海豚灣文旅中心項目，將打造成以遊艇會為主，集超五星級酒店、精品庭院式酒店、水上運動、海洋旅遊、會展服務、特色商業為一體的綜合性海島度假體驗目的地。

珠海桂山島桐森酒店（外灘提供）

其中的超五星級酒店，已正式確認為凱悦酒店集團旗下的桐森酒店。而這處酒店羣此前簽約復星旗下的Casa Cook酒店，終究還是迎來換牌的命運。

目前，遊艇會一期建設進展順利，已完成118個遊艇泊位的初步建設。岸上，佔地面積超10萬平方米的商業羣、酒店羣正加緊建設中，預計2025年竣工並開業運營。

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Part 06：續寫珠海鄰里故事

珠海香州&橫琴英迪格酒店

珠海香州（外灘提供）

珠海也沒有落下城市酒店板塊的發展，在新香州體育中心，即將開出一家英迪格酒店。

擅於講述鄰里文化的英迪格，這次將嶺南文化與珠海深厚的歷史底藴結合，呈現現代旅居風尚。

199間客房設計現代前衞，對藝術家具的選用更是別具一格。部分房型根據建築本身的結構做出適應性調整，由此產生了多種趣味性十足的客房，待酒店開業後可一覽全貌。

未來，珠海香州英迪格酒店作為體育中心·格創悦裏商業綜合體的重要一環，起到銜接起體育運動與生活方式的聯繫的功能。

今年落成的橫琴全新地標「天沐琴台」中，也將帶來英迪格酒店。其功能涵蓋了特色餐廳、酒吧、會議室、活動室、健身房等，預計將於2025年下半年開業。

Part 07：凱悦齊聚交通樞紐

珠海金灣機場/拱北凱悦酒店

珠海金灣機場凱悦酒店（外灘提供）

珠海金灣機場T2航站樓「未來之翼」預計在明年落成開通，隨之而來的還有凱悦國內第三家機場分號。

珠海機場凱悦酒店將圍繞商旅、航空、海濱微度假的屬性打造成濱海生態航空航天主題酒店。

其擁有333間客房，還配套有700㎡多功能廳、1450㎡宴會廳、7間獨立會議室，可滿足各種住宿、宴會、商務會議等需求。預計2025年3月完工，同年年中具備投用條件。

珠海金灣機場凱悦酒店（外灘提供）

拱北口岸正對面，珠光國際大廈在停業四年後，終於煥新歸來。2001年，華潤萬家華南區最大的賣場在此開業，吸引了無數珠海、澳門居民前來購物。

升級後的珠光國際大廈不僅保留了原先的華潤萬家，還引進了星河COCO Park品牌商業。而最重要的事情，莫過於官宣簽約凱悦酒店，為許久沒有新酒店入駐的拱北口岸帶來生機活力。

值得一提的是，珠海現已有一家橫琴凱悦酒店，三家凱悦分號分別佔據珠海三大中心，不得不説集團的選址眼光一流。

Part 08：設計天團攜手鉅作

橫琴M Collection酒店

橫琴M Collection酒店（外灘提供）

2018年，珠海橫琴新區牛角坑水庫度假區簽約的「橫琴M Collection酒店」身負重望，雲集Aedas、WATG和Yabu三大設計事務所共同設計，意圖打造一家超頂奢度假酒店。

這座酒店佔地57.8公頃，環山臨湖而建。項目規劃有100多間套房，設有山腳、山谷兩座接待大堂和全套康體水療設施，定位為「填補粵港澳都市圈內稀缺的世界級度假酒店」。

然而酒店遲遲沒有進展，直至23年才宣告復工，或於25或26年開業。當下，酒店的建築設計方疑似從Aedas換成GOA大象建築，而Yabu的室內設計方案並未變動。

並且，酒店未來是否會使用M Collection之名還有待考究。是選擇自營成為「橫琴天湖酒店」，還是加入美諾酒店集團旗下奢牌安納塔拉，最後結果讓我們拭目以待。

Part 09：獅王能否降臨？

珠海九洲麗思卡爾頓酒店

珠海九洲麗思卡爾頓酒店（外灘提供）

多年前，珠海就傳出簽約麗思卡爾頓酒店的消息。項目落址九洲灣地標項目——九洲中心觀光塔，將與萬豪行政公寓共同推出。

項目整體早已動工，目前已有多棟住宅正在建設中。然而，九洲中心觀光塔仍然尚未開始建設，原計劃318米的高度在近期也有所調整，獅王分號何時降臨珠海，還是一個未知數。

Part 10：橫琴新簽約

天匯星萬達度假村

珠海九洲麗思卡爾頓酒店（外灘提供）

就在早前，珠海橫琴天匯星實業有限公司與萬達酒店及度假村進行簽約。

橫琴天匯星影視綜合城位於天羽道東側，規劃為集文創、辦公、酒店和商業等服務性配套設施的商業綜合體。從本次簽約來看，其中的酒店或將引進萬達旗下的高端品牌。

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