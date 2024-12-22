西安文化商業區陶瓷磚建築垂直公園　三維景觀重塑公共空間體驗

中國西安以手工藝和陶瓷遺產聞名，12月一個全新的文化商業區的公共空間正式開放給遊客，設計團隊希望打破傳統商業區的單一性，創造出一個注重人類的生活體驗，充滿活力和互動性的公共空間。

圖片來源：Heatherwick Studio

西安中心文化商業區位於城市南方，地區融合了零售、開放廣場、辦公室、公寓和一個垂直公園，由Heatherwick Studio設計及進行空間規劃，讓這個區域形成了一個立體的城市環境，以三維城市景觀為目標，通過多層次的空間規劃提高了空間的使用效率，讓市民能夠在不同的高度和角度享受城市的美景，並促進不同人群之間的交流。

圖片來源：Heatherwick Studio

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新的文化商業區佔地約155,000平方米，其中零售平台設計為開放式的，讓顧客可以自由地在不同的商店之間流動，提升了購物的樂趣。公共空間的設計具有特色，提供了多個綠化空間、廣場和露台。在設計中選用了大量的陶瓷磚，這是對西安傳統手工藝的致敬，也是對當地文化的尊重，超過100,000塊由當地工匠製作的陶瓷磚被用於建築的外立面、柱子和梁上，構成了獨特的視覺效果，並為行人提供了一種感官體驗。

圖片來源：Heatherwick Studio

該區域的中心是一個樹狀垂直公園，公園從地下室升起57米，擁有56個連接的台階或懸浮花瓣，每個花瓣上都設有花園，模仿古代絲綢之路的生物群落。在興建之前經過了2,000多次實驗建造出1:1比例的柱子模型，最終的立面給建築物的外部帶來了趣味性和複雜性，吸引遊客觀看而且還可以觸摸。項目不再是簡單的建築物，在多個層面上創造出意想不到的三維城市景觀，讓城市居民可以漫步並相互見面，盡可能地吸引人們四處走動。空間設計從三個距離提供視點，獨特的天際線有西安寺廟的屋頂，街道的店鋪框架和景觀露台形成不同層次，提供了中央廣場及城市的不同有利位置。

圖片來源：Heatherwick Studio

設計團隊希望通過這個項目讓市民重新認識公共空間的重要性，並鼓勵人們在這裡聚會、交流，社區感的重建對於提升城市的凝聚力很重要，而且雖然是一個商業區，通過引入當地的手工藝和文化元素使其成為了一個展示西安豐富文化遺產的舞台，吸引了來自各地的遊客和當地居民。設計團隊認為世界各地正在建造大規模的開發項目以滿足快速城市化的需求。然而，這種快速會令到建築和社區慢慢缺乏個性，所以藉著這個計劃希望提高市民對城市的精神、多樣性和質感的認識，與其製作傳統及陶瓷歷史聯繫致敬，並且可以歷久常新，經過數十年後人們都會繼續使用這個地方。