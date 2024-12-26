歐洲最大重建項目雅典未來智慧城市　舊機場變身15分鐘城市生活圈

各國現時陸續開始探索可持續發展和智慧城市的理念，位於希臘雅典的Ellinikon作為當前歐洲最大的城市重建項目，正以其創新的設計理念，旨在重建一個曾經的機場用地，希望打造一個結合住宅、商業、文化和休閒的綜合性區域，供應給未來的居民和遊客一個更美好的生活環境。

圖片來源：Foster + Partners

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計劃的起源是Ellinikon過去曾是雅典國際機場，該機場自1938年運營至2001年停用。隨著機場的關閉，這片土地成為了一個待開發的區域。希臘發展公司LAMDA Development在此背景下提出了Ellinikon計劃，目的是將這片土地轉變為一個現代化的城市區域，並重建其與雅典市中心的聯繫。計劃的總投資額高達80億歐元，預計將涵蓋超過600公頃的面積，並包括多個住宅區、商業設施、文化中心和大型公園，核心理念是「15分鐘城市」，即居民在15分鐘內可以步行或騎行到達所需的生活設施，例如商店、學校、醫院和公園，希望未來減少對汽車的依賴，提升城市的生活質量。

圖片來源：Foster + Partners

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根據Foster + Partners的設計，Ellinikon將形成多個步行友好的社區，每個社區的50%區域將被用作社會基礎設施和文化設施，強調與自然的和諧共存，設計中融入了大量的綠色空間，將建設歐洲最大的沿海公園，面積達到200萬平方米，並計劃種植超過31,000棵樹和100萬株地中海植物，以提升城市的生態環境。主要的建築項目方面，Marina Tower作為核心建築，將成為可持續生活的典範。這座大樓的設計靈感來自於地中海的生態和文化元素，並融合了雅典的傳統建築風格。所有公寓均設計為雙面通風，享有無阻礙的海岸線全景，並配備自然通風的室內環境。

圖片來源：Foster + Partners

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Ellinikon計劃的第一階段預計將於2026年完成，包括Foster + Partners設計的Riviera Tower將會是希臘的第一座摩天大樓，並以其環保設計和未來感的外觀聞名。此外還有由隈研吾設計的Riviera Galleria，將成為一個集高端品牌、餐飲和休閒於一體的地標，是項目的三個購物區之一。為了促進社區的參與感，計劃設置長達12公里的文化路線連接14個重要的歷史遺址，隨著計劃的推進，希臘將面臨生態保護與經濟發展的平衡挑戰，因為在重建城市環境之餘，還希望成為一個吸引外來投資和旅遊的熱點，投入資源來改善居民的生活質量，以確保每個社區都能夠隨著時間的推移而不斷演變，滿足居民不斷變化的需求，重新定義雅典的城市面貌。