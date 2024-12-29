中國竹鄉漂流飯店打開綠色秘境　懸空設計打造沉浸式自然體驗

都市化快速發展為人類帶來便利，然而繁華背後是緊張的生活，許多人會藉著旅遊來放鬆，逃離擁擠的都市生活，尋求與自然的親密接觸，在中國安吉的山區，有一座與壯麗自然結合的現代建築，為遊客提供了獨特的住宿體驗。

圖片來源：MORE Architecture

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安吉縣位於中國浙江省西北部，歷史上以產竹聞名有「中國竹鄉」之稱，這裡的茂密竹林和山脈十分壯麗，又被稱為長江三角洲的綠色心臟。由MORE Architecture設計的「漂流飯店」專為響往回歸自然享受田園生活的人士而設，外觀借鑒了中國傳統建築的屋頂形式，並將其與周圍的山脈相呼應，建築的主要特點是其大型折疊屋頂，提供了遮蔽之外還創造了多個透明的公共空間，提供不同的功能性，例如瑜伽室、餐廳等，令到客人無論身在酒店何處，都能欣賞到環繞自己的自然美景。

圖片來源：MORE Architecture

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漂流飯店的概念源自竹鄉，客戶希望建造一座漂浮在竹子之上的建築，設計師以此為靈感將建築抬高到山上，使景觀可以在下方不間斷地延續，形成了與自然合為一體的沉浸式關係。設計充分考慮了周圍地形，建築高出地面八米懸空於鋼柱之上，底層設有游泳池及更衣室，讓客人能夠在游泳時享受周圍的自然風光。酒店共設有三層，最上層是擁有主要設施的折疊屋頂，大屋頂的想法使人們可以聚集在一起，享受酒店的獨特環境。

圖片來源：MORE Architecture

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第二層則是提供住宿的房間，設計了三種不同類型的房間，包括有單側走廊房、雙側走廊房以及位於建築角落的套房。各種房間的設計分別提供獨特的視野和空間體驗，部分房間能夠享受到兩側的景色。此外，設計強調了室內與室外的流動性，所有房間均設有大型玻璃窗，客人可以隨時步入戶外的陽台，享受新鮮空氣和美麗的山景。酒店的走廊設計為戶外走道，使客人在進入房間的過程中，始終保持與自然接觸。在材料的選擇上，使用了鋼結構和鋅材質的屋頂，在考慮到必要的耐久性，還能夠抵禦當地的氣候變化。內部方面的裝飾選用了大量木材，以加強空間的溫暖感，使得整間酒店在設計上更具自然氣息。

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漂浮酒店在2016年設計，2019年落成，2023年正式啟用，已經成為了安吉的一個重要旅遊景點，吸引中外遊客前去體驗自然，隨著國內旅遊的增長，這類酒店能夠滿足人們回歸自然的需求，不光是一個旅遊目的地，還承載著文化和生態的價值。通過建築可以傳達該地區的文化背景和生態環境，也是對自然的尊重和保護。