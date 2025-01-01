紅色夢幻立方　名師Philippe Starck操刀西班牙橄欖油廠建築奇觀

超現實主義的建築總是引人注目，猶如不應該存在世上一樣，位於西班牙安達盧西亞一座新建的橄欖油廠「LA Almaraza」，由法國建築師Philippe Starck設計成一個注目的紅色立方體，油廠不再是一個生產設施，還是一間吸引遊客的博物館和餐廳，以促進當地的橄欖油旅遊發展。

圖片來源：www.starck.com

建築坐落於一個25公頃的橄欖樹園中，周圍環繞著青葱的橄欖樹，為這一獨特的設計增添了自然的美感。「LA Almaraza」是一個巨大的紅色立方體，外觀簡約又讓人驚喜，外部裝飾以多個象徵安達盧西亞文化的元素為特色，包括一個由鋼製成的巨大牛角和一隻雕刻出來的眼睛，設計在於喚起民眾對安達盧西亞豐富文化和歷史的尊重，能帶給訪客強烈且獨特的感受，讓這個空間充滿了生機。內部空間被設計成一個可以居住的藝術空間，延續了外部的雕塑性象徵，餐廳區域位於一根懸掛的金屬管和漏斗之下，這些元素都與橄欖油的生產過程有密切聯繫，讓訪客在用餐時，能夠體驗到別處感受不到的文化深度。

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Philippe Starck是一位享譽全球的法國設計師和建築師，在設計界的影響力不容小覷，作品涵蓋建築、家具、產品設計、交通工具及室內設計等，他在1968年畢業於巴黎的建築設計學院，並隨後成立了自己的設計公司，專注於塑膠製充氣成型的作品，在設計事務所當過藝術指導，後來進行獨立的室內及產品設計，迅速在設計界嶄露頭角。他曾在1982年為法國總理的私人住所進行室內設計使他聲名大噪，由於他的特點是可以同時專注於不同領域，所以設計風格非常複雜難以形容，作品通常有著有機型態與情感豐富的特徵，擅長用多種混合材料來創作。

圖片來源：www.starck.com

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這次的「LA Almaraza」，他在內部加入了很多強烈的象徵元素讓空間變得生動有趣，也讓人感受到安達盧西亞的歷史與傳統，例如一把巨大的鬥牛劍靠在牆上，一根金屬管穿過建築物卻沒有自來水流出來，一架最早飛行的飛機之一掛在天花上。整體的設計風格強調了光影的對比，內部空間暗而涼爽，以表達橄欖油生產的過程，而當光線進入時，又會形成驚人的視覺效果。LA Almaraza的餐廳和博物館設計也與周圍的自然環境緊密結合，從餐廳延伸出的露台懸挑在一側由巨大的金屬鏈支撐，提供了壯觀的景色讓客人可以遠眺美麗風光，讓人感受到與自然的連結。Philippe Starck的設計理念不僅是創造美觀的物品，通過設計來傳達文化和情感是他所擅長的，隨著當地橄欖油旅遊的興起，他的作品將成為推動當地經濟和文化交流的重要地標。