建築｜衢州體育園區綠色奇觀　從火星地貌感受地球自然之靈

在中國浙江省有一座國家歷史文化名城衢州，有一個結合藝術與自然，充滿想像力的體育空間，衢州體育園區既具未來感又與自然和諧共生，人們可以享受運動的快樂，亦可以體驗從另一個星球降臨的夢幻世界。

圖片來源：MAD

由MAD建築事務所設計的體育園區，設計靈感來自於外星幻想，希望將園區打造成像地球又像火星的景觀，這個理念反映在建築的形狀與佈局上，建立起城市歷史文化與生態環境之間的聯繫，形成一個獨特的土地藝術公園，讓人們在這裡感受到心靈的上的滿足。園區的總面積達到699,040平方米，其中第一期和第二期的建築面積佔一半，在2022年已經開放，園區內包括分別可容納30,000人和10,000人的體育場館，也有一個2,000人的游泳池，在周邊建設起科技博物館、酒店、青少年中心和零售商店等配套設施。

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在設計上將建築嵌入到起伏的綠色地形中，所以景觀可以從空中俯瞰出整體，體育設施如同一個個山脈中的火山口，主體建築坐落在地下，上方設計了一個環形的透明屋頂有如浮雲一樣，提供機會讓人們進行大地與天空的對話，從中面對自己的心靈。公園中央有一個湖泊，也被設計成一個下沉式花園，湖泊提升了園區的生態價值，並倒映出山脈和天空，有著令人心曠神怡的氣質。建築外立面覆蓋著綠色植被，在美觀之餘亦能夠節省能源，使得遊人與自然環境更加貼近，更加融為一體。設有的步道蜿蜒曲折鼓勵人們享受漫步時光，也可以跑步或靜坐賞景，設施提供了一個機會實現人與自然的和諧共處。

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衢州有悠久的歷史，人類聚居的歷史源自新石器時代，在春秋時代已是一個名城，具備深厚的傳統文化和哲學思想，環境得天獨厚，茂密的林地佔城市面積70%以上，考慮到這一點在建設一座現代城市的時候，設計師將歷史給予的空靈、寧靜特質結合超現實元素，場地的周邊依然是被樹林包圍，使園區與城市在物理及精神上有所阻隔，有如火星地貌的山丘，當人們穿過公園時會目睹忽高忽低坡度起伏的景象。

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幾座山丘的設計都有平台或天窗，建築內部巧妙地引入自然光，窗戶和天窗最大限度地利用陽光減少對人工照明的依賴，將照明從純粹的功能性轉為創造了舒適的環境，並為建築物提供自然通風。由於深厚的歷史文化和自然景觀是衢州最寶貴的資源，建造過程中特別注重建築材料的選擇，採用可持續材料如再生混凝土和木材，減少了建設過程中的碳足跡並提高了建築的環境友好性，體現了對自然資源的尊重。