深圳大梅沙站動感站內設計　海岸韻律沉浸式體驗感受海邊氣氛

大梅沙站地鐵站是深圳市新開通的旅遊專線（深圳地鐵8號線）的一部分，該地鐵線連接著名的海岸度假區和大梅沙海濱公園，促進旅遊熱點的可達性，這個站點的設計彰顯文化和海洋元素，體現出當地的自然景觀和文化身份，創造一種放鬆和愉悅的氛圍，讓乘客在進入地鐵站時就能感受到海邊的氣氛，從而引發對美好海灘回憶的共鳴。

圖片來源：Chetwoods Architects

大梅沙地鐵站由Chetwoods Architects和J&A攜手設計，設計靈感源自於海灘位置，通過形狀和顏色的使用來表達海洋的動感與浪漫，開發出一種受海岸元素啟發的建築語言，融入波浪、沙子和鵝卵石的特質，創造一個反映大海動態和海岸沿線自然紋理的空間，黃色和藍色則代表著了沙子和大海的色調，這些無不在提醒著人們這裡的自然魅力，為空間帶來自由感。站內的兩層結構具有流暢的設計，天花板的曲線延伸到牆面，仿佛模擬了水下的運動，在視覺上引人注目還增強了空間的整體性。使用單一的曲面鋁型材作為天花板的主要材料，整個空間的視覺流暢性得以維持，避免了複雜的製造和組裝過程。

圖片來源：Chetwoods Architects

地鐵站內有一個圓錐形開口和橢圓形天窗設計，使自然光能夠透入地下空間，如同陽光穿透海面一般，增強了乘客的沉浸感覺，在實用和美學中間取得平衡，讓人感受到一種與自然的連結。在設計過程中運用了先進的生成圖像（CGI）技術，使設計概念更加直觀也增強了與客戶和其他設計團隊的溝通。利用這種技術可以在設計初期階段能夠進行形狀、圖案和光線的實驗，推動設計的可能性並確保最終效果的可視化。

在設計過程中考慮到人類對於建築環境的情感反應，通過探索地理和文化的表達，設計師希望激發乘客的積極情感和感官體驗，這種對人類情感的重視，使地鐵站成為一個觸動人心的文化空間。在實施過程中面臨了許多挑戰，包括預算限制和施工技術問題，必須在保持設計美學的同時確保設計的可行性和成本效益，通過選擇合適的材料和簡化製造流程成功地解決，例如屋頂和牆壁採用單一彎曲鋁材，實現超越空間物理限制的圖形分層和細節。又在天花板上使用液態形狀和穿孔，讓圖形有如從天花板到牆壁流動。最終的解決方案比空間的實際幾何形狀更流暢，展示如何將自然元素融入城市交通設施，提升了深圳的城市形象，讓每一位使用者都能在其中找到屬於自己的故事和感受。