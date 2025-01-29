紐約布魯克林粉紅時尚住宅　環保與藝術融合的打卡新地標

女孩子都喜歡粉紅色，將粉紅色換上住宅非常時尚奪目，想必變成打卡熱點，居住在裡面每天都感到滿滿的浪漫氣氛。位於紐約布魯克林的「144 Vanderbilt」是一座新建的住宅，以鮮豔的粉紅色水泥外牆吸引著社區的人們，成為當地的焦點和地標。它的設計理念融入環保特性，強調社區互動使它是一座與別不同的住宅大樓，又是一件引人入勝的藝術作品。

圖片來源：144 Vanderbilt

144 Vanderbilt由著名的建築事務所SO-IL設計，設計理念旨在重新詮釋布魯克林的居住方式，設計團隊希望通過創新的設計提供一種新的生活模式，讓居民在城市的喧囂中擁有一片寧靜的安居之所。外觀靈感來源於村落的形態，透過不規則的高度、角度，讓每一個單位都有獨特的身份象徵。建築位於兩條大街的交匯處，周圍環繞著樹木繁茂的社區，是該社區的核心地段，獨特的外觀使用了粉紅色的水泥立面，這種顏色在紐約市中都較為罕見，還為建築的可持續性設想，波浪形表面在陽光的照射下會投射出不斷變化的陰影，在不同時間呈現出不同的面貌，還有2種表面處理，為外觀增添複雜性和細微差別。

圖片來源：144 Vanderbilt

圖片來源：144 Vanderbilt

在設計過程中充分考慮了可持續性，建築的屋頂和外部表面有助於管理雨水，減少城市水浸風險，還支持城市的生態系統，例如創造了有利於授粉的微生態環境，從而改善城市的空氣質素。建築包含26個2至4房單位，每個單位都具有獨特的佈局，配備私人戶外露台讓居民可以欣賞到布魯克林和曼哈頓的天際線和河邊美景，交錯的設計提供各種共享和私人戶外空間，露台花園綠樹成蔭成為一個城市中的綠洲，花園提供社交和放鬆的時刻，從而增強建築與周圍環境的連接。

圖片來源：144 Vanderbilt

在6樓有一個空中花園，提供壯觀的全景視野，梯田式設計創造了室內外之間的無縫流動，又可以使自然光照進花園層。公共空間設有多種設施包括健身中心、兒童遊樂室、共用工作空間和瑜伽室，設施均以自然光為主，顧及身心對環境的感受。整座建築中有多個間隙形成了露台和通廊，在外部的走廊可以進行自然通風，又可以從內部與鄰居保持社交，提供的共享空間透過內部的電梯進入，主入口還有一個下沉式花園，設有充滿禪意的岩石和植物，為建築注入幽美寧靜的氣氛。