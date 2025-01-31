成都魯家灘蛇形濕地公園　與自然共生的流動美學展現變化之美

在中國傳統文化中，蛇象徵著靈動、智慧與生命的循環。作為十二生肖之一，蛇也與「蛻變」和「重生」的概念相關。在古代傳說中，蛇被視為通往天地智慧的橋樑，如伏羲與女媧的形象便與蛇身相聯繫。在成都魯家灘一座剛新建的濕地公園，建築流暢蜿蜒的曲線猶如蛇身盤踞於水畔，與當地濕地生態形成呼應。

圖片來源：MUDA-Architects

建築由MUDA-Architects設計，並非傳統的方正結構，而是如同蛇一般在水面上靈活盤旋，流線型的形態給予動感與生命力，與周圍景觀融為一體。蛇能夠適應環境，正是建築師希望傳達的理念，建築不應該只是冰冷的人工構造，應該像自然生物一樣，與環境對話。濕地公園位於成都市溫江區，該地區是古蜀魚鳧王國的發祥地，歷史文化底蘊深厚。在設計濕地公園時以「鳧島」為主題，傳承其歷史傳說，詩人李白曾寫詩喟嘆該地區：「蠶叢及魚鳧，開國何茫然」，暗示長久以來古蜀國的歷史一直是神秘之謎。建築的玻璃幕牆提供了「變形」的效果，反射著天空與水面，使建築在不同時間、不同光線條件下展現出變幻莫測的面貌。

圖片來源：MUDA-Architects

建築總建築面積約為3022平方米，由三個主要功能區域組成，餐飲區、展覽區和辦公區通過巧妙的空間佈局，使各區域既相互獨立又緊密聯繫，滿足不同使用者的需求。平面佈局呈現出有機的曲線形態，如同水中的浮島，提升建築的美學價值也為使用者提供豐富的空間體驗，例如餐飲區設有玻璃幕牆，使食客在享用美食的同時，可以欣賞到外部的自然美景，展覽區則採用開放式設計，為各種展覽活動提供靈活的空間。建築外立面主要採用玻璃和金屬材料，在視覺上呈現出輕盈、透明的效果，大面積的玻璃幕牆提供充足的自然光照，模糊室內外的界限，使建築與周圍的濕地景觀融為一體。天台設計成綠色屋頂，種植了各種本地植物，具有豐富生態價值，有助於降低建築的能耗。

圖片來源：MUDA-Architects

從空中俯瞰建築的整體形態，呈現出有機曲線，沒有明顯的直線與銳角，像水流沖刷過的自然地貌，柔和又動感。讓遊客在視覺上感受到流動性而不會產生壓迫感。當人們漫步於公園之中，這座建築像是一座漂浮的水上亭台，提供一種沉浸式的自然體驗，玻璃的高反射性強化了這種效果，當陽光照射時會映射出周圍的水波與植被，讓整個結構隨著環境變化，這種「隱形建築」的概念打破傳統建築的沉重感，更具未來感，使人們能夠真正融入濕地的生態環境，而非被局限於一個封閉的人工空間內。