世界上首個以移民為題的荷蘭Fenix博物館　龍捲風造型成矚目地標

荷蘭鹿特丹正在興建一座Fenix移民博物館，計劃於2025年開放，將會是世界上第一個以全球移民為主題的博物館，本址是一座歷史悠久的倉庫，透過MAD建築事務所的設計變成一個尊重歷史又充滿未來感的空間。

圖片來源：FENIX Museum of Migration

Fenix博物館位於鹿特丹的Katendrecht半島，這裡曾經是歐洲重要的移民港口，有數百萬移民從這裡離開歐洲，也是歐洲最古老的唐人街，歐洲第一間中餐廳在這裡開業。1923年建築師C.N. van Goor設計了當時世界上最大的倉庫——San Francisco warehouse，全長360米由荷蘭美國航運公司所擁有，主要用於儲存糧食和鋼鐵等散裝貨物。1944年二戰期間，德國佔領該區時炸毀了倉庫的碼頭，倉庫同時遭受嚴重破壞，並於1948年發生火災使倉庫被徹底摧毀。後來被重建為兩個獨立的建築，分別命名為Fenix倉庫I和Fenix倉庫II。 「Fenix」一詞代表鳳凰，象徵倉庫浴火重生。

San Francisco warehouse（圖片來源：FENIX Museum of Migration）

在近年Fenix倉庫II被定義為文化用途，中國的建築事務所MAD及其創辦人馬岩松提出了對建築的建議，設計一個從屋頂旋轉而上的動態觀景平台，靈感來自港口和周邊環境的移民歷史。MAD建築事務所擅長將東方思想融入建築實踐，創造人與自然、天地對話的氛圍，在Fenix博物館的設計中延續了這個理念，將歷史建築與現代元素融合，保留原有倉庫結構的基礎上，加入了一個被稱為「龍捲風」的螺旋形樓梯結構，從地面延伸至頂部形成一個觀景平台，比喻一趟遷徙的旅程。

圖片來源：MAD Architects

圖片來源：MAD Architects

從遠處看平台和樓梯以一個整體呈現，近距離觀察時卻有如雕塑作品，吸引著人們去探索。「龍捲風」結構由兩條螺旋樓梯組成，打破了原有倉庫的巨大規模，增加了具有人性化的空間，樓梯採用不銹鋼和木材建造，與倉庫原有的混凝土和鋼材形成對比，同時喚起人們登船的意境。博物館內部設有兩層寬敞的展覽空間，展示藝術和歷史收藏，展覽將會由新興藝術家參展，透過藝術、建築、攝影和歷史探索人類遷徙的進程，從不同角度詮釋遷徙的過程和獨特見解。

圖片來源：MAD Architects

此外，博物館還設有一個「行李迷宮」，展示2000個捐贈出來的行李箱以象徵移民的旅​​程和故事。在底層寬敞的空間會用於社區活動，包括舉辦大型活動、探索飲食文化、社區會議和荷蘭語課程，公眾可以免費進入。博物館預計會在2025年5月正式開放，將成為全球首個透過藝術講述遷徙和移民問題的博物館，打破博物館在大多數人心目中嚴肅的形象。