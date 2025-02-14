2025台灣奢華酒店大爆發　盤點10間必睡新貴　讓旅程更顯不凡

對於酒店控們來說，台北今年是堪稱新酒店的爆發元年，四季、嘉佩樂、柏悦、安達仕等眾多奢牌都紛紛進駐。

台北今年是堪稱新酒店的爆發元年（外灘提供）

可以去打卡台灣虹夕諾雅、涵碧樓和文華東方等經典之作；還可以到訪寒居、賦樂旅居等精品酒店。

今年去台灣旅遊，這10間酒店都值得打卡！

1. 台北四季：四季台灣首秀

進入爆發期的四季，今年將在台北揭幕全新的分號。如果能夠在台北四季揭幕之後去台灣旅行，那麼這間四季非常值得一住。

酒店的業主為台北元利建築集團，選址台北信義區，直面地標建築「台北101」。酒店所在建築造型相當前衛先鋒，由普獎建築大師Richard Rogers帶領知名建築事務所RSHP打造。

根據目前公布的建築外觀效果圖，已然能夠讓人暢享身處酒店內的能夠欣賞到的絕佳景觀。

酒店擁有約260間房間，皆使用視野開闊的落地窗，讓住客能欣賞到城市景觀與自然風光。頂樓還會打造天際空間，將台北景色盡收眼底。

作為台灣全新奢華酒店潮的重磅作品，台北四季真的是令人滿懷期待。

2. 台北嘉佩樂：傅厚民又一力作

2025年的台北真的是神仙打架。嘉佩樂已經上線官網，預計在年初開幕。

坐落於台北市風景如詩的敦化北路林蔭大道，力邀設計師傅厚民，以「當代藝術雅居」為設計靈感，塑造86間典雅客房及套房。

在客房內即可一覽台北市壯麗天際線與環繞盆地的群山美景，更可將台北101的迷人風采盡收眼底。

酒店內設有四間風格迥異的高級餐廳與一間獨具魅力的雙層酒吧。

已經操刀過新加坡嘉佩樂翻新、並且執筆了馬爾代夫嘉佩樂，大有成為嘉佩樂御用設計師的傅厚民，又將如何演繹台北分號，令人期待。

3. 台北柏悦：台北上空的奢華私邸

除了四季、嘉佩樂之外，台北還將在今年迎來柏悦和安達仕。

原本以為台北柏悦會沿襲柏悦對高空的偏愛，但事實上台北柏悦位於天空塔的16-28層，高層讓給了同一棟樓的安達仕。

不過酒店室內空間的挑高達到了4.3米，即使樓層不高，也不影響觀景體驗。

令人驚喜的是，擔綱天空塔的意大利ACPV設計團隊亦負責台北柏悦的室內設計，寶格麗御用設計師打造的柏悦，讓人眼前一亮。

酒店公區的主色調是香檳色，奢華感十足。大堂吧枱後的大面積玻璃幕牆更是極為亮眼，光線在別緻的紋理中折射，優雅氣派。

酒店共設178間客房，基礎房面積即在50㎡起跳。室內將採用B&B Italia、Maxalto及Flexform的原創傢俱，打造原汁原味的意式奢華。

客房整體是柏悦一如既往的私邸感，沒有用力過猛的裝飾，簡約溫暖的佈置倍感舒適。「家外之家」的理念再次被詮釋得淋漓盡致。

衛浴部分，圓形的大理石浴缸正對着落地窗，璀璨的城市夜景盡收眼底。

柏悦的眾多粉絲們等到酒店開業，一定要去台北打卡嚐鮮。

4. 台北安達仕：「力壓」柏悦的先鋒之作

與柏悦共用一棟樓的台北安達仕開在了天空塔的30-49樓，安達仕和高樓酒店的碰撞，很難讓人不為之期待。

酒店室內設計由如恩設計研究室擔綱。對於擅長新潮生活方式的如恩而言，造Andaz這樣極具設計感的酒店實在合適不過。

公區與餐廳整體偏暗，如恩設計研究室慣用的圓形球燈與柵格元素亦有體現，用料上金屬與木質元素的交替讓空間呈現出時尚與個性之美。

客房內大面積留白，拱券吊頂的設計靈感源自於花蓮太魯閣天然洞窟的內壁。簡約而充滿細節與厚度，一向是如恩設計的拿手好戲。

儘管基礎房型的面積僅有35㎡，但是依然讓人十分期待房間內的內飾和細節。畢竟安達仕的客房美學，從不令人失望。

5. 虹夕諾雅·谷關：台中的一虹夕諾雅

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去到台灣是決然不能錯過這間虹夕諾雅·谷關的。

酒店坐落於台中市的谷關溫泉鄉，被海拔3000米以上的台灣中央山脈所環繞，坐擁綠蔭參天，倚山偎翠的的峽谷景色。

星野將台灣的首間虹夕諾雅度假村於2019年在此佈局，塑造出一方極具靜謐和神秘感的山水秘境。

虹夕諾雅·谷關的體量相當袖珍，僅打造有50間客房， 並以「風音」、「水明」、「森羅」、「月見」、「山霞」等極具意境之美的字眼為名。

75㎡起跳的客房，在空間上相當闊綽。設計風格，也以現代簡約風格為主，並注入了星野一貫的日式禪意元素。

複式結構的房型，在二樓的部分則是有着24小時流動溫泉，在房間內即可盡享一邊觀賞漫山綠意一邊泡着私湯的樂趣。

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6. 日月潭涵碧樓：Kerry Hill的絕美仙宮

說到台灣的度假酒店，那麼涵碧樓一定是必須要去打卡的。

青島涵碧樓、南京涵碧樓這兩間位於中國大陸的分號，在演繹全新度假風潮的同時，也以標誌性的涵碧樓美學收穫了許多的忠實擁躉。

而作為涵碧樓的創刊號，位於日月潭之畔的涵碧樓更是值得專程朝聖。

創始人賴正鎰在當年就力邀安縵御用設計師Kerry Hill，在此打造這座極簡主義的行宮，也讓彼時已然操刀過烏布Chedi等一系列知名度假村的這位大師將自己的台灣首秀留在了日月潭。

水墨畫卷般的建築風格，以群山為垂直線條，以湖面為水平線，通過極簡的筆觸將縱橫的肌理展現至此，看似簡單卻有容乃大。

充滿質感的木質元素包裹客房，96間客房同樣以現代的簡約風格演繹私密與奢華。

酒店的無邊泳池最值得一去，透過平靜的水面，彷彿與日月潭的秀麗風光融為一體。

7. 台北文華東方：復古雍容的奢華宮殿

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現階段，台北酒店圈的頭牌作品當屬2014年揭幕的台北文華東方。

這間位於敦化北路的酒店，擁有極為復古的建築外觀，磚紅色的復古建築搭配拱形大門和米白色石柱，讓人彷彿來到了一座雍容的宮殿。

酒店的前身實際上是台北老牌的五星酒店——中泰賓館，直至2005年才由文華東方接手，開啟長達8年的翻新工作。

耗資250億台幣，這間中泰賓館搖身一變成為了華貴的東方美人。

酒店擁有大量的藝術品，散落於公共區域各處的藝術品和古董收藏超過1700件。大堂內更是有一件重達1.4噸的水晶吊燈，無比華麗奪目。文華東方將其塑造為恢弘宮殿的同時，亦讓現代的筆觸和古典元素交相輝映。

台北文華東方酒店的客房面積在55㎡起跳，景觀上也可以遠眺台北的地標建築101大樓，甚至在套房內的浴室內還配有地暖，用以保障住客最細節的居停體驗。

8. 台北寒居酒店：愛馬仕御用團隊操刀

台灣不僅是國際奢牌們青睞的目的地，也是培養精品酒店的沃土。

在剛剛過去的五年中，台北還全新揭幕了由寒舍集團打造的寒居酒店。

酒店位於台北市中山區，地理位置優越。酒店由愛馬仕御用團隊法國RDAI事務所操刀設計，以都市中的桃花源為理念打造出一家優雅的精品酒店住宅。

1-10樓為酒店區域，共有111間客房，26平起的客房小巧精緻，簡潔素雅。貓頭鷹是酒店的吉祥物，因此，酒店房型都以「鴞」為名，房間裏還有可愛的貓頭鷹造型燈具。

客房裏還有很有趣的細節：電視是懸掛於立柱上的，節約了不少空間且美觀。而且雖然客房面積不大，但每間房都配備了浴缸可以泡澡。

9. 台北賦樂旅居：台灣首家Design Hotels

台北還有不少的設計酒店（Design hotel）的成員酒店，其中最出名的當屬台灣首家設計酒店成員——賦樂旅居。

酒店的建築和室內設計均由知名設計師陳瑞憲操刀。他用「有景則借、無景則避」的思維，以半透視的網狀結構打造建築的外立面。

位於三樓的接待大廳，牆壁創意性地使用了歐洲城堡的黑鐵片。紅銅地板上擺放了兩組荷蘭Vernissen的沙發，盡顯優雅。

貫穿酒店的設計靈感來自西班牙畫家Goya，Los Proverbios (Proverbs) 是Goya 的蝕版畫作系列，其原意是反映人生百態。

以「家」為主軸的設計概念，故意讓每間房間的擺設不同，讓每間房皆呈現獨特個性化風格設計。

沙發區、牀區、沐浴區...每一區沒有固定位置，不以一般邏輯定位，甚至能體驗到一推門進去就是浴缸的特殊房型。

10. 南投遊獵羊灣：台灣也有野奢佳作

台灣還有非常出色的野奢酒店作品。被譽為台灣野奢之父的陳舜智打造了遊獵品牌，並以隱世的選址和野奢別墅的形式收穫了眾多粉絲。

其首間作品是位於南投縣的遊獵羊灣，藏身於一大片山嵐林海中。

這也是台灣地區第一間以「火爐聚會」為主題的野奢別墅度假酒店。

室內設計相當亮眼。沉金鑄鐵大桌，鋪展出剛毅的氣勢，搭配溫婉氣質的南陽藤編座椅，調和兼容幷蓄的脱俗意境。雪白蘆葦與盞盞燈籠點綴空間，溫馨的氣氛讓人瞬間靜下心來。

酒店共提供11間房，每間都有大片的開放式落地窗，將絕美山林景觀盡收眼底。

其中檏森擁有最大的頂層玻璃屋，絕佳的觀景角度使其最受歡迎，時常處於一房難求的狀態。

酒店隨處可見火爐元素，正應「火爐聚會」的主題，更為深山裏的住客提供了溫暖，營造出極致的露營氛圍。

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