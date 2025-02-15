Heatherwick Studio重新定義公園　改變城市讓公共空間變得更驚艷

走在城市中總有一個公園在身邊，你是否曾經走進一座公園，卻感覺不到活力？明明風景優美，卻讓人提不起興趣，許多城市的公共空間隨著時間推移變得陳舊、單調，甚至被人們遺忘。然而，設計不只是建造一座公園、一條步道，而是創造一種氛圍吸引人們駐足。

圖片來源：Heatherwick Studio

近日，Heatherwick Studio宣布將與美國肯塔基州路易斯維爾市社區合作，重新設計那裡有50年歷史的Belvedere公園，希望透過大膽創新的建築設計，讓這片公共空間煥然一新。這個城市美化工程也是一場關於人與建築和自然之間的對話，Belvedere公園從昔日的美麗到如今沉寂，位於路易斯維爾市中心，佔地相當於四座美式足球場，連接著熱鬧的市中心與俄亥俄河，理論上應該是一處理想的城市綠洲。然而，這座建於1973年的公園，隨著歲月推移，逐漸失去它的吸引力，設施老舊、環境乏味，與周圍發展迅速的城市景觀形成強烈反差。市民們漸漸失去了對這片空間的興趣，它開始淪為一個被遺忘的角落。

圖片來源：Heatherwick Studio

要讓一座城市的公共空間重獲新生，當代最具創意的建築工作室之一，Heatherwick Studio擅長用設計講述故事，打破建築的傳統框架，他們的作品有如雕塑擁有強烈的藝術感，例如紐約的「Vessel」是一座宛如蜂巢般的巨型結構，成為曼哈頓哈德遜廣場的標誌性景點。建築可以講述一個地方的故事，賦予空間新的生命力，今次他們將創意放在Belvedere公園上。這次的設計提案充滿了Heatherwick Studio的標誌性風格，有流動的線條，綠意盎然的空間，以及與社區共生的理念，初步設計圖顯示計劃加入一個絲帶般的屋頂，可以成為遊客休憩與聚會的場所。視覺衝擊力強的設計將公園擺脫方方正正的框架，轉而運用流線型設計讓空間更具動感。而且這次的改造計畫並非閉門造車，而是與當地社區密切合作，確保設計符合居民的需求。

圖片來源：Heatherwick Studio

圖片來源：Heatherwick Studio

從一個單純的公園變成一個擁有強烈吸引力的城市景點，並不是為了讓公園「變漂亮」而已，希望透過設計改變人們與城市空間的互動方式，在一個都市化快速發展的時代，很難在城市中找到那些能夠讓人駐足、放鬆，並真正享受環境的場所，所以設計上要確保公園目的不是觀賞性設計，而是實際可用的公共空間，無論是散步、野餐、運動，還是只是靜靜地坐在涼亭下欣賞河景，讓每個人都能夠在這座公園中找到自己的所屬，在未來，當人們來到這座公園時，不會只是「經過」，會真正停下腳步，感受這個空間帶來的魅力。