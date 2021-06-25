夏天要飲清爽白酒　適合大排檔、燒烤、野餐、婚宴及船P⋯⋯

終於來到久違的盛夏，久違的藍天，開一瓶清爽的白酒，去野餐、車Camp、配送一頓用心做的飯，開酒看心情，也要看心情選擇適合的酒，夏天，是屬於Chablis的季節。

圖片來源：The Chablis Commission

Chablis是來自法國Bourgogne（Bourgogne即是Burgundy的法文，現統一用回本名）的一個著名產區，向來都會把Chablis與最常見的白葡萄Chardonnay打上等號，Chardonnay這個品種分布在世界各地，主要生長在凍的地方，特色是其出眾的酸度，花香味會比較少，而帶有檸檬、柚子等清新果香。而Chablis就分有四個級別的類別，由於各自的風土特點而突顯出Chardonnay的不同風味。Chardonnay並非香氣風格，所以風土、技術影響較大，Chablis的出產備有一定酸度，要看酸度是否適合就要看平衡感，例如在釀造過程上用菌將蘋果酸變成乳酸，就會感覺順滑一些，又或者是入木桶陳年，透過接觸空氣而令口感順滑。

圖片來源：The Chablis Commission

新手入門的Petit Chablis

Chablis的四大類別：Petit Chablis、Chablis、Chablis Premier Cru及Chablis Grand Cru，主要是坡度及風土有所不同。說到最入門級、最易入口的，就有Petit Chablis。這裡的地段較平坦，土地較肥沃，只不過，原來葡萄藤要在相對貧瘠的土地會發揮得更好，因為這樣葡萄藤的根就會深入地底吸收更多更複雜的養分，所以這裡的Chardonnay是比較簡單直接而清爽，卻非常適合夏天、即開即飲，當然價錢也相對宜人，性價比佳。

純淨風土表現的Chablis

至於Chablis卻可能是最能純淨地表現Chardonnay應有的風土特性。Chablis是產量最多的，位置較暖，坡度也不太斜（斜坡的影響以下會談），但得留意的是，這裡在億年前是近海地區，帶有最古老的Kimmeridgian石灰岩土質，含有最高量礦物質的粘土，當中更有蠔、貝殼類海產的化石，所以向來都說Chablis的酒配蠔是非常合襯的。因為酒體含有一種「礦物味」，相信大家都常常聽到，有人說這是一種類似海鹽、海風的風味，也有說是像雨後石地的味道，至今未有定論，大家也不妨用味蕾體會一下。

圖片來源：The Chablis Commission

風土展現的頂峰

再來到Chablis Premier Cru（一級葡萄園），這裡主要是斜坡地形，斜坡的特點是去水能力佳，而且屬向陽坡，吸收的陽光也全面一點，賦予酒體複雜性，果味重。而且大多的土地也是剛才說到的石灰岩土質，擁有上佳的吸水、儲水能力，中等的酒體可以入桶陳年個一兩年，木桶風味宜人。最後的Chablis Grand Cru（特級葡萄園）擁有以上最好的風土特色，最適合配餐，例如生蠔、龍蝦、鵝肝、甚至魚生。其實配生蠔的迷思，主要在於酒體的酸度猶如檸檬汁、含有的礦物味來自遠古的貝殼化石，配起來就如天作之合。

原來，由於Petit Chablis以及Chablis價廉物美，在香港愈來愈受歡迎，僅在今年首兩個月銷售額大幅增加七成以上，特此介紹幾款佳釀予有興趣的朋友：