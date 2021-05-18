【威士忌】Highball是行銷經典　跨越世紀的潮流飲品如何起死回生

夏日炎炎，開一瓶啤酒是不錯的選擇，可是又怕漸漸養出一個啤酒肚來；有朋友喜歡威士忌，慢慢品飲一杯也份外有格調，但又很容易由提神變成太放鬆，念頭一轉，就不如調一杯Highball，冰凍清爽的微醺感覺最適合。

Highball加一片薄荷葉或檸檬，更加增添清爽風味（圖片來源：Getty Images）

調法：

調整Highball既簡單又講究，最好事先冰一個杯子，又或先加冰水然後倒掉，冰凍的Highball杯至關重要。接著，將冰塊加至七成滿，倒入威士忌，再加梳打水攪勻，最後可以加一片薄荷葉或檸檬片增添清新爽口的感覺。

人們推崇的冰波，其實很難在家製作的，因為它並非用冰模雪出來，而是用一大塊冰削出來的（圖片來源：Unsplash@aaronburden）

Highball用冰：

至於冰方面，近年都時興大大塊的冰條或冰球，但在家準備實在費功夫，選用大顆的冰塊便可，道理是冰塊沒有那麼快溶掉；而酒吧用的大冰條其實是由一大塊冰削出來的，道理同冰球，因為冰塊的核心更加堅硬不容易溶掉，而形狀方面，冰球是為Rock杯而設，而冰條則是Highball杯，遷就杯形不會因為不斷的碰撞而加速碎掉、溶掉。

為何日威？

威士忌與梳打水的比例最好是一比二，但當然也可以因應需要而調整，而選用的威士忌，大多數朋友都會不加思索就拿出一瓶日本威士忌，原因為何呢？

味道上，日本威士忌是比較清甜淡麗的，所以非常適合做Highball，而蘇格蘭威士忌的味道濃厚、具複雜性，最好都是純飲（Neat），所以有說威士忌其實是五大基酒當中最難用於調製雞尾酒的。

其實不少威士忌在味道上也適合用來調Highball，例如響，但老實說還是純飲比較好（圖片來源：Suntory）

角瓶＝Highball？

Highball這款雞尾酒歷史悠久，與日本威士忌的關係也淵源深厚，所以說Highball要用日威來調是沒有錯的，原因是三得利這家公司為了推廣日本威士忌所做的市場宣傳。在戰後的50年代物資貧乏，威士忌對於一般民眾也是高價品，所以三得利以平民價錢的作品作招徠，曾推出過「Torys」，後來推出的「角瓶／Kakubin」，都是相對廉價、沒有年份的的威士忌，但當然味道沒有那麼出眾，所以就以「Highball」這種調法去推廣，好處是易入口，而且也能打入食肆，直到今天，依然是居酒屋的常駐之物。

角瓶與Highball的關係是行銷手法營造出來，正如結婚一定要有一枚鑽戒一樣。（圖片來源：Suntory）

Highball演繹出「Old is cool」

只不過，當年的潮流來到2000年代，也成為了時代的眼淚，變成了好像是中年人才喝的飲品。於是乎三得利轉向女性市場，還找來日本女星來代言賣廣告，成功一洗頹風。回顧2008年著名的「Highball復興」事件，成為一件行銷界的逸事，三得利請到《最後武士》及《美麗人生》的女主角加藤小雪來拍攝廣告，當時的加藤小雪34歲，明顯地主打三十歲出頭的年齡層，介乎於成熟與年輕之間，而且廣告中的Highball並非使用Highball杯，而是啤酒杯，又明顯地是為了打開啤酒的受眾群，植入害怕啤酒肚、啤酒苦味的朋友的心裡。這一個廣告深入民心，家家戶戶無人不曉，當年角瓶的銷量激增十倍。這一刻Highball已經是居酒屋必點之物，而三得利打算在下一步要把Highball帶入屋。

三得利廣告

由於Highball非常容易調配，很適合在家飲用，接下來三得利又請來半澤直樹⋯⋯堺雅人的老婆菅野美穂來大肆宣傳「在家也能輕鬆做Highball」，最後到了2014年的代言人就是有韓國血統的井川遙，這一次的主打市場是配炸雞，乘著當時韓風掘起的潮流。再看這三代日本女星，其實都並非廿歲青春少艾，而是有知性美的輕熟女，因為重點始終是標榜這是低熱量、配餐專用的輕酒精飲料。直到2015年，三得利也應這個潮流再推出新作「知多／Chita」，作為一款穀物威士忌又正好以Highball來包裝。

回想起來，三得利公司對於Highball的推崇實是數十年來努力不倦，2015年推出的「知多」也為Highball而設（圖片來源：Suntory）

其實除此之外，Highball在日本興起也因為其獨特的應酬文化，日本人酒場如職場，但酒量不見得人人都好，所以把高於40度的烈酒調到低於10度的潮流飲品就更加深受愛戴。再加上隨著人們對威士忌的知識增長起來，也懂得自行挑選適合的威士忌來調。在日威的價錢還未水漲船高之前，人們更喜愛用白州來調Highball，又或者美國波本桶威士忌，在口感上也是配襯的。

要選的話，筆者更認為白州Highball才是經典，微微的煙熏口感十分迷人（圖片來源：Suntory）

水割（Mizuwari）

最後，其實除了Highball，日本向來都有一種名為「水割」的飲法，不過並非加入梳打水而是冰水，而這種飲法來自於日本的餐飲文化，日本人愛吃海鮮、刺身，都是輕口感的食物，向來最適合配白葡萄酒或清酒，但如果想配威士忌，避免其濃郁味道及酒精感會蓋過美食，就發明出「水割」這款稀釋做法，酒水比例都是一比二，但大多只會在配餐時應用。