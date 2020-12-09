【12月生日石】代表希望的坦桑石　當年成《鐵達尼號》海洋之心

來到十二月，代表其生日月份的誕生石有更多的選擇，分別有土耳其石、鋯石、坦桑石。而今天想先為大家介紹這顆由Tiffany & Co. 引進到美國，並成為80年代末至今都受各界名人和珠寶商喜愛的坦桑石（Tanzanite）。

圖片來源：Getty Images

當時在坦桑尼亞著名旅遊點乞力馬札羅山山腳發現了這個紫藍色晶體，是世界上唯一僅有產地，名字亦由此得來。坦桑石形成時間約在5.8億年前，一直埋藏在地底2千米以下，終於在1967年被重現天日。仔細看起來它有一種較軟就是比較像柔滑的效果，原因是它比一般寶石硬度較低，鑽石的硬度是10，紅寶石、藍寶石硬度是9，而坦桑石僅只有6-7，可以用銼刀刻劃。亦因如此成為讓寶石成為飾品的致命傷，會比較容易有刮痕、顏色容易變色、溫度差亦有影響。

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不過這顆開採不易、產量稀少、色澤又如斯鮮艷亮麗的寶石，怎會不成為人們的熱捧對象。在1968年由Tiffany推介於世，譯名為丹泉石，並成為首個使用其寶石成為工藝品的珠寶商。珠寶打磨師可以根據原石，把它切割成淺紫色至湛藍紫色色調，亦分為不同級別。而在品牌當中最受歡迎的是紫羅蘭以及午夜海天藍色調。

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坦桑石的美豈只有Tiffany留意得到，1997年大片《鐵達尼號》是圍繞著Rose和Jack的之間的超大藍色寶石「海洋之心」展開，而它正正是由坦桑石製造。電影中「海洋之心」達28克拉，是一塊湛藍色的心形寶石。在市面上，基於坦桑石的硬度和稀有度，很多時成品只有幾克拉，而且湛藍色的坦桑石是為最高級別的成色，相信當時劇組打造時亦價值不菲。

圖片來源：《鐵達尼號》

不知是劇組有心或無意，「海洋之心」的原型是一顆名為「希望」的藍寶石。恰巧坦桑石亦同樣代表希望，並於2002年正式代表成為十二月的誕生石。其實坦桑石蘊含的意義，正好代表為未來一年抱有會過得更好的信念。所以大家可以除了以誕生石形式贈送以外，不妨考慮在這個過得不太盡興的年末，把坦桑石飾品作為一份祝福送給重視的人。