【聖誕節2020】聖誕節應該好好犒賞自己　如何挑選入門級別珠寶？

雖然說起高級珠寶，總會聯想它們昂貴的價錢，但是其實各個珠寶品牌，同樣推出不少入門級別的珠寶系列，而且極具特色。那麼今個聖誕節，不妨挑選一款能夠彰顯個性的珠寶，送給自己摯愛。當然，若果預算較為充裕，高級珠寶系列亦是不錯的選擇！

B.Zero1 Rock系列的戒指象徵品牌的前衛叛逆精神（圖片來源：BVLGARI）

聖誕節，總是想要一個奢侈的願望，而且「Mai Troppo」，始終誰會嫌棄美好的事物？因此，BVLGARI特別運用「Mai Troppo」作為年度口號。隨著2020年即將完結，如果想要好好犒賞自己，那麼不妨挑選一枚B.Zero1 Rock系列的戒指。始終作為品牌的經典系列，從1999年走到今天，B.Zero1 Rock系列最標誌性的設計當然是「窩釘」元素，象徵品牌的前衛叛逆精神，同時代表中性風格。若果藉此作為情侶造型的戒指，亦是不錯的選擇。當然，若果預算較為充裕，同樣可以選擇BVLGARI的高級珠寶系列，透過讚頌生命的美麗，藉此傳遞正面的訊息。不論是絢麗的色調、優美的造型、以及精緻的細節，呈現屬於BVLGARI的歡樂和積極，也突顯出創新與工藝的完美平衡。

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說起Chaumet，總會想起品牌經典的Joséphine系列。儘管如此，但是自從品牌推出Bee My Love系列，短短數年時間已經迅速風靡全球，獨特的蜂巢造型讓人印象深刻，亦是象徵Napoléon Bonaparte的蜜蜂圖案，甚至獲得昆凌和宋慧喬的青睞。當然，Bee My Love系列最為特別的地方，就是能夠透過巧妙的搭配，帶來更多不同的變化，藉此彰顯鮮明的個性。

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如果想要特別一點的珠寶，也許EMPHASIS亦是不錯的選擇。例如品牌剛剛推出的Harmony「合」系列，就是運用鑽石的剪影作為設計靈感，並且融入珍珠貝母作為主要材質，透過三種不同的色調增添高貴和優雅的格調，恰如其分展現當代女性的都會魅力。除了Harmony「合」系列外，Cosmos「宇」和M「冠」系列同樣充滿大膽無畏的設計風格，展現勇於突破傳統框架的時尚態度。

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儘管FRED擁有將近百年歷史，但是比起其他珠寶品牌，名聲卻是沒有那麼響亮。儘管如此，但是當年品牌的獵豹設計可是深深吸引Grace Kelly，至今則是透過重新演繹，變成Ombre Féline系列，呈現經典雋永的時尚風格。不過近年品牌推出的Force 10系列，則是憑著獨特的中性造型，以及屬於珠寶的細膩奢華，成功俘虜眾多明星和名媛，而且成為情侶珠寶的不二之選，而且Force 10系列的編織鏈繩，更加適合作為日常造型的點綴，讓人愛不釋手。

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Possession系列自從推出至今，可以說是品牌最為重要的珠寶系列之一，充滿玩味風格的旋轉設計，不但賦予整個系列獨特的想像空間，更加獲得不少時尚女仕的青睞，而且隨著珠寶流暢的旋轉，讓人感受生命運的悄然轉變。另外，整個系列的多樣，亦是象徵時尚女仕的百變魔力，並且透過簡約和摩登的設計，成為日常造型的最佳點綴！