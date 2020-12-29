【旅遊】超級豪華郵輪The World　坐擁無敵冰川景色移動度假別墅

新冠肺炎疫情下，人們對郵輪避之則吉。其實在巨型豪華郵輪上，就像移動豪宅般的奢華享受，大家都期望疫情過後，可再次看到日日新鮮的窗外美麗風景。 過往能夠擁有一個坐擁無敵海景的家，似乎已經是最高級享受。現在你不只可以看到海景，而且每朝早起床都能夠看到不同的景色，海岸小鎮、海邊懸崖甚至冰川等，把視覺體驗帶到另一個層次，只要你是這艘The World上的居民之一。

朝早打開雙眼，馬上就可以看到妙不可言的冰川景色。（The World - The Luxury Residence at Sea）

The World是艘豪華住宅郵輪，上面只有164個單位，而且由每位住客自己所擁有。這些住客來自多達19個國家，有些人會長期居住在上面，有些人則把這裡當成渡假別墅。在這裡，每天都可以享受到最高級的料理及景色，極盡奢侈。那麼，這艘豪華郵輪上的單位又會是怎樣的呢？

隨着時間流動，窗外的景色又會變成海邊小鎮。（The World - The Luxury Residence at Sea）

這個600平方呎的單位由根紮美國的設計公司Michael K Chen Architecture所設計，是屋主一家的度假別墅。有別於一般的家居，這裡沒有間牆，取而代之的是兩組多功能間牆櫃。藉由這兩組牆，屋內分隔出玄關、大廳、衣帽間及兩個洗手間。細心的你會留意到，以上並沒有提及睡房。對，這裡沒有常規的睡房。不過，設計師在兩組櫃內各自收藏了一張翻床，只要把睡床放下，再拉出隱藏在櫃中的趟門，就能夠製造出兩個寢區。這樣一來，平時就不會被大件的床架阻礙活動，空間更為寬敞舒適。

以間牆櫃劃分各個區域，兼具各樣隱藏功能（Michael K Chen Architecture）

兩組間牆櫃均為淺藍色，上面加設了條紋裝飾，呼應窗外的蔚藍海浪。地面則鋪設淺木色地板，配襯橙紅色的絨面沙發、橙色的皮革休閒椅及深綠色的布面坐椅，盡顯高貴的氣質。走進主浴室，更可看見神秘而高冷的黑色雲石地磚，上面加設了一個又一個的白色圓點，顯得與別不同。



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