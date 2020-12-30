男人的氣場│買鋼筆要講分量和手感　經典系列用家有同一終極評價

見微知著，男士手執一枝怎樣的筆，正代表他有著怎樣的氣場。絕大部份高級名牌筆有著過百年歷史的精心工藝，絕對比得上手錶、珠寶，成為高級奢侈品的一員。或許你認為它就只是枝書寫筆，又有著什麼精緻可言。那就大錯特錯，筆的講究除了外形，還有著它的各部分重量、書寫流暢度、執筆手感、最後還有筆頭或各部份的細緻造工。

MontBlanc Meisterstück 149（圖片來源：Getty Images）

大家有在年末記錄下自己過往一年的經歷感受，並訂下對來年的期望與目標的習慣嗎？新一年將至，把回憶與盼望轉化成文字以後，在日後回味定必更顯深刻。不過現在科技發達，大家又有多久未提起過一枝筆去記錄事情呢？或許現在就是個好時機回味那份書寫的溫度。

說到書寫品牌，不得不提MontBlanc。它絕對是筆界無出其右的存在，有著過百年的製造歷史，常規生產線有著無可撼動的設計基礙，它有多年的生產經驗而在細節上調整得讓人無可挑剔。而在限定產品上，如大文豪和藝術贊助人系列，都以不同國家和年代的著名人物作為概念製作而成。每一枝都匠心獨韻，筆桿有著不同的材質和造工，令其價值提升極高。

MontBlanc Meisterstück系列（圖片來源：MontBlanc）

如果說到奢華筆款，沒有MontBlanc以外的首選，有人說它的經典款Meisterstück（大班系列）146好比錶界的勞力士水鬼，有著多種物料版本如精鋼、純銀、美鑽甚至檀木等，筆長正好是14.6cm，用家用過之後都說難以習慣其他的大小尺寸。每支筆都有認證、認受度高，也可以刻名，而且二手市場流通量很大。146、149等款式是品牌的中流砥柱，但它們只屬於中階款式，品牌可沒有低階作品，而升到高階作品，卻是早在設計階段就被品牌的VIP內部認購掉，又或者是只有一支的出品，可說得上是一筆難求。

MontBlanc向已故摩洛哥公主致敬的「Rainier III」限量版（圖片來源：Getty Images）

舉個例，MontBlanc旗下有一枝非常昂貴的鋼筆款式，是向已故摩洛哥公主致敬的「Rainier III」限量版。這支筆由18k黃金製成，並用996顆碎鑽、92顆紅寶石共同組成，僅生產了81枝，其售價為20萬歐元（約港幣379萬）。

MontBlanc價值15萬美元的鑽石款式（圖片來源：Getty Images）

如果在大商場看到它們的店舖門面就知道除了鋼筆以外，還售賣著各種不同類型的產品，如手錶、皮革用品、配飾、甚至香水，務求打造一個專門為商務人士而設的奢侈品牌概念。MontBlanc作為純粹書寫品牌演化而成為一整個精品領域，成為追求永續與氣質的品牌，或許有部份功勞亦歸功於我們居住的這個城市。

（圖片來源：Getty Images）

作為一個德國品牌，它有著對歷史文化的傳承執着、追求近乎苛求的品質。在1990年，MontBlanc在香港設立首家精品店，成為了品牌第一個的跨國銷售點，亦是在此之後才正式推出書寫以外的精品。香港能夠成為品牌的第一個拓展起點，還比其他歐洲國家更要早，就可以了解到品牌對於我們這裡有著一份確實的期望，或許就是香港的多變、多樣性，令這個品牌的後續研發有着一個完整的演釋。