【酒店】北歐高級廚具品牌打造簡約風格酒店　盡享5星級廚房設計

不少室內設計和家具品牌為了讓客人更了解它們的作品，都會推出模擬圖甚至以AR技術來呈現設計中的細節與質感。但今次特別介紹的丹麥廚具品牌VIPP，就把體驗帶到另一層次，令它們的產品不只停留於Catalogue、Showroom或虛擬實境中，而是透過它們打造的酒店，為客人帶來一種真切且富溫度的生活體驗。

VIPP是來自丹麥的高級廚具品牌（VIPP）

VIPP旗下的酒店分別有兩間位於丹麥，一間位於瑞典；每所在預約時間內只會招待一組客人，務求讓大家可以靜靜地享受整個空間。三間酒店都以開放式的格局佈置，感覺非常開揚；簡約的色系及充滿質感的家具呈現北歐式的美學，而當中的重點當然落在品牌精心打造的廚房中，內裡的廚櫃、廚具等都是VIPP的皇牌設計，讓大家可以在入住期間盡情試用，用過後喜歡的更可以馬上下訂。

VIPP Loft是品牌總部，有百年歷史舊建築。（VIPP）

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位於哥本哈根的Vipp Loft，同時亦是VIPP的總部，這個建築建造於 1910 年，原為印刷廠房，經過與建築公司 Studio David Thulstrup 合作，就把充滿歷史的一磚一瓦改造成工作及接待客人的空間。從Vipp Loft出發，大概走10分鐘，就會到達哥本哈根市中心；那裡的小店、咖啡室、餐廳都十分值得慢慢探索。

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除了Vipp Loft，在哥本哈根的另一處也有品牌另一間旅舍Vipp Chimney House，以及於瑞典Lake Immeln的Vipp Shelter，兩間作品都充滿格調。而藏於森林之中、以黑鋼及玻璃建築而成的Vipp Shelter更是把住宿的體驗完全融入大自然之中， 多面落地大玻璃讓客人觀賞森林的景象，晚上更可以安在床上，透過天窗看星。

Vipp Shelter藏於森林之中、以黑鋼及玻璃建築而成。（VIPP）

相信從以上的作品大家都能感受Vipp對傳遞其品牌生活理念的誠意，已超越一般的廚房設計的品牌。下次有意到到訪丹麥或瑞典的你，不妨考慮入住它們的酒店，從內而外感受北歐生活格調。