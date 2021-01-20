大自然的光影展　荷蘭設計師將農田幻化藝術　既美觀又可替代農藥

光影藝術常見於各大商場裡，在聖誕節的時候大家有到訪過嗎？有沒有想過如果在戶外發生會是如何的震撼眼球？在荷蘭鹿特丹的一個設計工作室Studio Roosegaarde推出了一個名為「Grow」的輕型裝置，可以涵蓋到20,000平方米的農田，為了突顯農田之美同時也可以改善作物的生長狀況。

圖片來源：Studio Roosegaarde

在平原上滿佈著點點或紅或藍的星光，既可以做到吸睛的視覺效果，原來亦可以促進植物生長、以減少50％的農藥使用。這個裝置的原理是利用紅色、藍色和紫外線結合起來，特定的紫外線激活了植物的防禦系統，不僅可以增強植物的新陳代謝，而且還可以抵抗蟲害，工作室已經在溫室中測試使用。

圖片來源：Studio Roosegaarde

荷蘭是僅次於美國的最大的蔬菜生產國，擅長以高效農業技術生產高價值的作物。創作這件作品的時候，工作室要花時間去了解農田，他們對自己的觀察感到震驚，然後發現荷蘭人民雖然對本地農業有所依賴，但其實對農田卻不甚了解。所以作品「Grow」除了可以作為農藥的替代品，也美化了農田，工作室希望透過作品可以讓人們對農業以及農民的貢獻更為欣賞。

圖片來源：Studio Roosegaarde

裝置非常細小，隱藏、放置在農田的不同位置，裝置會上下移動使光線均勻地分佈在整片田地。當光線移動時會產生如舞蹈般的迷人景象，非常具有未來感而且浪漫。最後，設計師們希望作品可以讓更大受眾群使用，目標是推廣到世界各地，將會因應不同的作物而研究不同的光線配方。