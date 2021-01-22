【1月生日石】石榴石始於青銅時代　聖經曾記載　更有消炎功效？

還記得在十二月時我們提到相對較新出土的坦桑石（Tanzanite）以後，來到新一年，代表這個最初月份的寶石，是一組在青銅時代已經普遍被使用在飾品的石榴石（Garnet）。

圖片來源：GIA

它可以說得上是有人類足跡就已經存在，由於歷史悠久，人類似乎也將石榴石賦予著無窮的功效，讓它使用起來加添了能量與神秘效力，以至產品更廣泛地用於趨吉避凶。石榴石的英文名字Garnet同時來源於拉丁文「Granatus」解作種子、與及「Punica granatum」意譯石榴而來。由於它是最常見是紅色，而且結晶形式亦有如剝開的石榴那樣因而得名。

石榴石會因為不同的礦物組成晶石而得出紅、橙、黃、綠與不同深淺等成色。當中紅色石榴石鑲嵌於飾品的歷史就最為久遠，在古埃及法老都會配戴鑲有紅色石榴石的項圈。它在《聖經》故事當中亦有如法寶般使用過，據說當時挪亞方舟正是使用石榴石照明。另外石榴石亦出現在《古蘭經》並照亮第四個天堂的說法。

圖片來源：GIA

這顆遠負盛名的石榴石在諸多君王與宗教使用渲染過後，在西方文化中被普遍認為具有治療炎症類疾病與緩解怒氣、負面情緒等功效。所以送贈石榴石更大的意義在於為對方帶來健康和幸福。

石榴石珠寶中其中一個最有名就是Smithsonian的古董髮梳——Pytope，源自希臘語pyrōpos意指火熱的眼神。髮梳當中使用的紅色石榴石是來自波希米亞的一個礦場，亦在維多利亞時期最為盛行。

PANTHÈRE DE CARTIER 戒指（圖片來源：Cartier）

剛才主要提到的紅色石榴石是由鎂鋁生產而成。而另一為俄羅斯皇室與商人所喜愛的綠色石榴石則有由鈣鐵所生成，亦稱濃綠榴石（Ddemantoid），主要產自俄羅斯烏拉爾山脈；而另外翠綠色綠色鈣鋁綠榴石榴石被稱為沙弗萊石（Tsavorite）。這顆沙弗萊亦得到了Cartier的垂青，被經常用於經典美洲豹首飾的眼睛上。

除了常見的紅色與綠色之外，橙色的石榴石都受到不少珠寶商寵愛。以Tiffany & Co.為例，早幾年它們推出了一枚6.11卡橙色石榴石配碎鑽的18k金戒指，雖然現在已無緣在店內入手，但仍然可以在其他市場上見到；而另外Harry Winston就有一枚更大、以16.69卡濃橙色石榴石配綠松石和碎鑽的組合戒指，當中藍橙的對比色組合，令人耳目一新。

Mandarin Garnet Ring with Turquoise and Diamonds（圖片來源：Harry Winston）

最後就是這顆曾經參與了1995年《賭城風雲Casion》電影內，亦成為了BVLGARI其中一條鎮店之寶——Cinemagia頸鏈。鏈咀使用了16.85卡橙色石榴石配以紫水晶、綠松石、碎鑽的組合成擴散形狀，而且頸項部分都以同樣配搭組成，果然很適合這在閃閃生輝的拉斯維加斯佩戴。

Cinemagia頸鏈（圖片來源：BVLGARI）

Cinemagia頸鏈參與了1995年《賭城風雲Casion》電影（圖片來源：BVLGARI）

這顆似乎擁有神力般的寶石，為大家在佩戴以後帶來一份信仰，的確很適合作為新一年的開始。而在一月誕生的幸運兒，你們又否對自己這顆久遠又強大的生日石多了一份鍾愛呢？