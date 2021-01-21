張敬軒專訪　訴說百年動人故事　重塑Sennet Frères的奢華藝術

香港人對衣著也算得上講究，到底能夠穿上身的奢華，要重要的元素是甚麼？最近由張敬軒擔任品牌歷史顧問的Sennet Frères，就在銅鑼灣開設樓高四層的概念店，同時推出2021年首季春夏婚紗晚裝系列，而張敬軒與品牌結緣，就要說到他現正居住的大宅Alberose。 攝影：黃寶瑩

2019年底Sennet Frères的重組工作展開，將本來的業務改為婚紗、晚裝及珠寶首飾，並於去年任命張敬軒為常任品牌歷史顧問

向來關注文化保育，又鍾情於歷史的張敬軒，自從搬進外表純白的白色莊園Alberose之後，就不自禁地要了解這所香港大學轄下的二級歷史建築。他指出：「最初翻查歷史時資料非常有限，只知道是法裔猶太鐘錶珠寶商人Albert Weill的威爾家族，在香港歷史中的這些名字，隨著時間的推移，漸漸就會湮沒在歷史之中，我又有緣住在這裡，就自然生起好奇心。」除了對大宅作出保育及修繕之外，張敬軒曾遠赴巴黎、倫敦等地為家族歷史作資料蒐集，他先從家庭成員入手，在南華早報、英文虎報、香港華僑日報等的資料館找到相關資料，又由於威爾家族曾贊助過香港大學一些建築，所以在大學的資料庫又重整到一些資料。「慢慢發現，他們不單單有錢人、地位顯赫，甚至有戲劇性的一面。」

張敬軒現居的白色莊園Alberose是為香港大學轄下的二級歷史建築（圖片來源：Sennet Frères）

男主人Albert Weill與女主人Rosie Weill其實是一段淒美的愛情故事，兩者於1880年代在青島認識，1883年定居香港，當時Albert還是一名鐘錶修理員，比較基層，靠著慢慢努力在錶行做到有股份、擔任經理，再買下了錶行，是典型擅長做生意的猶太人，後來他們發跡，與當時的港英政府租了Alberose這片地為期99年，大宅1926年落成，可惜的是Albert在1922年四十多歲就離世，Rosie帶著四名子女繼承Albert的業務，開設了Sennet Frères，Sennet是Albert母親的姓，Frères是法文中兄弟的意思。

Sennet Frères闊別香港770多年之後回歸，在羅素街22號的婚紗禮服概念店就將盛載著這150年的錶及珠寶製造歷史與工藝，重現在婚紗及禮服之上。

張敬軒深深覺得這家人的故事就好比幾齣電影的結合，例如Rosie與四位兒女Maurice、Leon、Susannah和Sophie相依為命，獨力經營Sennet Frères二十載，他們又經歷過日佔時期，曾以大宅為秘密會面地點協助營救戰俘營中超過200名傷病者，可惜兒子Maurice和Leon亦因戰亂而去世，Rosie大受打擊再加上子女們對家業不感興趣，直到1952年因病辭世後，品牌亦漸漸淡出市場。直到在2019年初，家族第三代後人Molly O’dell女士到港重遊故地，結識到張氏，二人燃起將Sennet Frères品牌重組的想法。

概念店樓高四層，地舖大廳至三層均為各個系列的展示區及試身室，展示區陳列2021春夏系列的婚紗及晚裝作品。

概念店頂層則為品牌歷史及文物展覽廳

直到2019年底，品牌的重組工作展開，將本來的業務改為婚紗、晚裝及珠寶首飾，並於去年任命張敬軒為常任品牌歷史顧問。張氏表示：「其實自己一向都喜歡做活化工作，也喜歡發展一些新事務，例如2015年接手香港歷史悠久的雅旺錄音室（Avon Recording Studios）以及於2018年的仙后餐廳等。它們比較像一個新生的嬰兒，但我會思考這樣是否有靈魂？所以我喜歡活化一些老品牌，因為它們本身就有性格，可以比喻為一個已經長大的人甚至是老年人，經歷了這些年，有歷史、經驗，很『香港』，我很著迷香港本土的文化，這裡每十年一個變遷，由我做餐廳、錄音室，都是想做回一些有溫度與人情味的牌子。」

2020年中，Sennet Frères除了正式任命張敬軒為常任品牌歷史顧問，邀請著名設計師姚子裕（Kev Yiu）為品牌擔任首席創意及設計總監，更邀得著名婚嫁品牌 Alexander Hera 成為合作夥伴，攜手打造全新的Sennet Frères高級訂製婚紗禮服品牌。

在剛過去的2020年聖誕前夕，Sennet Frères闊別這裡70多年之後回歸，在羅素街22號的婚紗禮服概念店就將盛載著這150年的錶及珠寶製造歷史與工藝，重現在婚紗及禮服之上。今回就先介紹過Sennet Frères的歷史以及如何與張敬軒結緣，下回繼續看看最新一季的作品，以及張敬軒眼中「可穿上的藝術品」。