【建築】荷蘭漂浮城市　為未來家居定立新概念　創意、型格又環保

Photo: i29 Studio, SPACE&MATTER, Water Studio

香港地少人多令土地問題久久未能解決，但在地球的另一端，地大脈博的荷蘭同樣面對另一個長遠影響房屋供應的問題，那就是氣候變化。據外國傳媒資料顯示，荷蘭有超過一半的人居住在低於海平面的地區，而不斷上升的水位就成為了迫在眉睫的問題。可幸的是，憑著建築界的前瞻性，荷蘭發展出“Floating City”——「漂浮城市」，並以可持續發展與環保為設計前題，令人與海洋能相依共處，當中更帶來不少富未來性的漂浮屋設計。

荷蘭建築師Koen Olthuis（i29 Studio）

於2010年起，荷蘭已經有不少建築師在構想漂浮城市的可行性；談及推動此概念成真的表表者，就必需認識荷蘭建築師Koen Olthuis。專注於水上建築設計的他，相信為人們提供更多居住空間不一定只有建立人工島、填海造地這單一辦法，反之好好利用水上空間帶來的彈性和流動性，才是更長遠可行的方案。他與他的Waterstudio團隊抱著這個信念，在成立超過10年的期間，已在世界各地完成了200多個水上建築項目；其中於阿姆斯特丹的Ijburg，更成為了全球發展得較成熟的漂浮城市。

Ijburg漂浮屋（Water Studio）

除了Ijburg之外，近年於荷蘭亦相繼發展出不同的漂浮社區，例如由 Space&Matter打造的Schoonschip，它位於阿姆斯特丹北部前工業區的Johan van Hasselt運河上，容納著100個住戶。屋主可以自行請來心儀的建築師來打造自己理想的漂浮屋，而今次帶大家看看由i29 Studio設計的作品，相信是不少人心目中的理想家居。

位於阿姆斯特丹北部前工業區的Johan van Hasselt運河上Schoonschip（SPACE&MATTER）

以深色木材為外層的漂浮屋，遠看感覺型格冷酷，內裡卻充滿明亮溫暖感。屋內分成三層，以一條樓梯貫穿不同樓層；為了提升屋內的空間感，設計師特意於每層保留一部份的開放空間，無論置身於哪層都能夠與其他樓層的人連結起來；除內觀景開揚，設計師特意安排一扇L型的落地大玻璃，讓住戶能享受到更廣闊的運河景觀。

與Schoonschip其餘開發項目一樣，設計師同樣遵從可持續發展與環保的概念，在此家居中加入了節能設施，包括能從運河水中提取熱量的水泵，為房屋一年四季提供熱能，以及提供電力的太陽能電池板，當中取得的電力更能夠存儲於國家能源網中，令建築成為推動環保能源的一份子。

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了解過荷蘭因另一種的土地問題而發展出來的「漂浮城市」，未知能否激發大家對於香港未來城市規劃的新構想呢？