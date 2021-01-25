【普利茲克獎】法國大師打造城市綠洲　樹木砍一種十環保美觀

常言道香港是石屎森林，但試問世界上還有哪個大城市不是？摘去鮮花，種出大廈，不只是香港這彈丸之地的寫照。來到第四次工業革命的時代，我們不再需要犧牲大自然都可以推動人類歷史的發展，所以即將面世的高樓大廈，很多都融入了大自然，這可能才是建築界的重要考慮以及未來大勢。

例如去年引起一時佳話的成都「垂直森林」，發現竟然只得1%的入住率，但同時亦有不少森林大廈正在落成，例如澳洲布里斯本的「Urban Forest」公寓樓高30層卻被千棵樹木和近兩萬種植物覆蓋，至於由著名團隊Heatherwick Studio操刀的「1,000 Trees」位於上海，也將在今年落成。在世界另一端的厄瓜多爾，就有法國大師級建築工作室Ateliers Jean Nouvel設計一棟高層公寓大樓，同樣是綠樹成蔭的。

圖片來源：Ateliers Jean Nouvel

Ateliers Jean Nouvel由法國建築師Jean Nouvel主理，他絕對是一等一的大師，因為其生涯中獲得過業界的最權威獎項包括阿卡汗獎、沃爾夫藝術獎以及普利茲克獎。Aquarela的第一階段已於12月竣工，由三座梯田式塔樓組成，接下來的六座塔樓將在2023年之前完成，落成之後將提供573套公寓，有著各種各樣的居民設施，包括溜冰場、保齡球館、迷你高爾夫球場、運動場，每座塔樓的屋頂都有游泳池、水療和桑拿、瑜伽室、美容院和寵物美容等服務。

Jean Nouvel（圖片來源：Wiki）

最新的效果圖已經釋出，可見設計上旨在融入周邊環境，充斥著樹木和植物的垂直花園將遍布塔樓的表面，高層的設計則呼應陡峭的山脈形態。內部也很有特色，例如前台是用暴風雨過後被雷擊過的木頭製成。不只是外觀表現環保，如果在施工期間每砍伐一棵樹，所騰出的空間將種植十棵樹，而且可持續發展是整個計劃的主旨，花園會由收集回來的雨水澆灌，管道系統的廢水將會被過濾再循環使用，外牆的太陽能板則產生電能來加熱這些水。由於Aquarela具有可持續發展的資格，居民將能夠獲得較低的綠色抵押貸款利率，可謂是環保之餘又能惠及於民。

圖片來源：Ateliers Jean Nouvel