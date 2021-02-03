【建築】澳洲最薄摩天大樓猶如鉛筆　是標奇立異還是土地問題？

隨著人類文明的發展，城市的土地需求只會不斷上升，所以人類想到向高空發展。最近澳洲建築工作室Durbach Block Jaggers就釋出一個計劃，打造一棟澳洲最「薄」的摩天大樓。

Pitt Street 410（圖片來源：Durbach Block Jaggers）

這個奇特的設計將會座落於悉尼皮特街（Pitt Street）410號，高達100米卻只有6.4米寬，高寬比為15.6比1，外型猶如一支鉛筆。工作室將之描述為「Sky Scratcher」，瘦長的設計恍如要為天空划痕。設計並非要標奇立異，位置靠近悉尼市中心中央車站，只有六米寬的土地相當狹窄，所以工作室提出如此的概念。

Pitt Street 410（圖片來源：Durbach Block Jaggers）

因為建築結構太瘦弱了，所以六樓以上的樓層並不能使用起重機來工作，施工方法將使用模板形式去建造牆壁，無需起重機就可以進行組裝，然後再對地板和牆壁進行加固，從很多方面來說這座建築都算得上是手工製作。

如此瘦弱的建築會是用作甚麼用途呢？原來將會作為酒店提供173間酒店客房，每層樓都設有緊湊的六間酒店房間，從街道、後院或內部的空隙中收集光線。

Collins House（圖片來源：Bates Smart）

雖然在實際的寬度而言，這個計劃可能是最薄的，但在高寬比上，澳洲最「瘦」的摩天大樓卻是墨爾本的Collins House，高度為184米，最寬處僅為11.5米，縱橫比例為16比1，比前者還要瘦一點，是為世界上第三「瘦」的摩天大樓。最於最瘦的，卻是紐約曼克頓西57街111號由SHoP Architects建造的作品，竣工時高433米，寬13米，高寬比為24：1，既為西半球第二高的摩天大樓，亦是世界第一瘦。

原來紐約一向都有許多瘦建築，在當地的博物館中有所記載。無它的，因為紐約作為數一數二的大城市，早就面對土地不足及規劃的連帶問題，不知道「瘦」會否成為其他城市將來的建築大趨勢？