【情人節】超奢華浪漫Staycation　瑰麗酒店5款計劃嘆盡美食夜景

今年情人節對一班男朋友或老公們來說，絕對是一大挑戰。不但沒法出國，就連外出享受一餐浪漫的高級料理也沒法安排得到。有見及此，不少香港酒店也於情人節推出特別入住優惠及節日限定方案，讓情侶們在一年一度這個特別日子中，能夠有舒適私密的地方享受情人節。

在多間酒店中，香港瑰麗酒店所準備的限定入住體驗，可說是頂級的選擇，當中更有5個不同方案，滿足不同個性和要求的情侶。即使價格比一般房價貴，但了解過精心設計的住宿、飲食、活動、養生療程等的安排後，筆者認為稱得上是極級奢華享受。

酒店的五大極盡奢華的浪漫住宿計劃，包括「The Splurge Couple」、「The Blooms & Blossoms Hopeless Romantics」、「The Food Fanatics」、「The Wellness Couple」以及「The Chill Couple」，當中包括三日兩夜的住宿。

奢華享受：「The Splurge Couple」

「The Splurge Couple」入住酒店最高層的華宅式設計的瑞閣套房（Rosewood）

「The Splurge Couple」是當中最奢華的計劃，情侶先可享用勞斯萊斯轎車接送服務，然後入住酒店最高層的華宅式設計的瑞閣套房 （Manor Suite）。房間內坐擁維港全景，而睡床更是有「勞斯萊斯級睡床」美譽的全人手製作Vispring床褥，讓大家享受頂級睡眠質素。大家可以留在房中一邊享受DarkSide調酒師特製的雞尾酒，及一邊欣賞爵士樂隊的直播表演，或在美式扒房HENRY或粤菜館彤福軒的私人貴賓房內用膳。

此計劃最豪華之處，莫過於在瑰麗府邸頂層三房複式單位Salisbury Penthouse入住兩日一夜，更可乘坐勞斯萊斯轎車到Ferretti遊艇碼頭，登上意大利Ferretti豪華遊艇，環遊維多利亞港欣賞浪漫黃昏及享受酒店Chef Supper Club大廚準備的晚餐，令這個情人節weekend畢生難忘。

此計劃更可登盧意大利Ferretti豪華遊艇，環遊維多利亞港欣賞浪漫黃昏。（Rosewood）

投入浪漫氣氛「The Blooms & Blossoms Hopeless Romantics」

情侶可參加Blooms & Blossoms花藝工作坊（Rosewood）

在特別日除入住酒店大家都會預先安排房間佈置，而這個計劃，更有Blooms & Blossoms花藝師把尊貴海景套房打造成一片花海，加上維港夜景，另一半一定感受到你的誠意！

酒店亦為住客安排於鄰近酒店的無邊際泳池旁的落地玻璃廂房Glass House，享受由酒店名廚即場主理的 Chef Supper Club 私房菜。活動方面，情侶更可透過參加Blooms & Blossoms花藝工作坊、二人朱古力工作坊，以及由DarkSide首席調酒師教授的2人雞尾酒大師班等，過一個浪漫又充實的情人節。

美食之旅「The Food Fanatics」

「The Food Fanatics」入住海景套房（Rosewood）

如果你和另一半都是極愛美食的，就可以考慮 「The Food Fanatics」入住海景套房後，大家就可以到設備齊全的Belvedere Suite內體驗Chef Supper Club ，品嚐CHAAT行政總廚烹調的新派印度菜式，或在美式扒房HENRY的私人貴賓房享用德州煙燻燒烤風味的菜式。除了滿足味蕾上的享受，此度假體驗亦包括一對一私人教授的烹飪課，直接向大廚學層烹調西班牙、印度或廣東菜式。除了多國菜餚，當然不少得醇茶美酒，大家可以品茗體驗和品酒體驗，最後，客人亦可獲贈HENRY Butcher Shop熟成的44 Farms USDA Prime烤牛肉晚餐派對套裝回家享用。

健康悠閒的假期「The Wellness Couple」/ 「The Chill Couple」

入住瑰麗府邸一房單位，享受全天候的室內大理石恆溫泳池（Rosewood）

享受假期當然要讓身心放鬆，而「The Wellness Couple」計劃就安排了自然療法專家Saimaa Miller為大家提供身體評估及諮詢，度身訂造個人生活方式專案；在豪華海景套房中，就可以品嚐Asaya Kitchen的地中海海鮮菜式或Bayfare Social富西班牙色彩的時尚輕食，讓大家身心回復平衡；而參加「The Chill Couple 」的客人將入住瑰麗府邸一房單位，享受全天候的室內大理石恆溫泳池；只要安在房間就可以享用#RosewoodOnTheMove美食外送服務。大家亦可在悠閒時光體驗Darkside 2人雞尾酒調酒班，Asaya情人節限定「The Gift of Love」浪漫雙人水療，包括由英國護膚品牌VOTARY主理的全身活膚按摩療程、Hydrotherapy Immersion感觀淋浴及浸浴，讓情人節過得特別放鬆。