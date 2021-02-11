Zaha Hadid操刀北京國際展覽中心擴建　傳統瓷磚變出科幻未來設計

身在國際都市的我們，若非到了農曆新年或許未能深深體會到中國傳統元素，不過繼承了千年歷史的中式元素一直都是西方設計師的寵兒。中式元素包含了不少哲學在內，既是值得研究的對象，亦有著無窮的可能性。不過最近由國際著名建築事務所Zaha Hadid Architects所操刀的北京國際展覽中心擴建項目，就有著非常濃厚的科幻感覺。

圖片來源：Zaha Hadid Architects

北京國際展覽中心靠近北京國際機場，國際機場就由另一個大師團隊Foster + Partners設計。不過新作品卻提供了另一種大師級感覺，擴建部分包括展覽廳、會議場地和酒店，從傳統中國建築的瓷磚屋頂汲取靈感，從中再設計成為條紋屋頂的景觀。

圖片來源：Zaha Hadid Architects

展覽中心吸引國際間的大人物到來，所以不得不展現出中國元素的魅力，至於中式建築又以瓷磚最為普及，但如此大型的建築群，總不能全由瓷磚覆蓋吧，於是Zaha Hadid Architects就以銅色屋頂吸引大家的眼球，由於建築群面積之大，其屋頂將由一系列以條紋組成的結構橫跨而成。

圖片來源：Zaha Hadid Architects

與此同時，屋頂的輕盈大跨度結構也為下面的空間提供靈活度，營造出無柱的內部空間，可以舉辦各種大型活動和展覽。建築群的東西兩側之間由Y形橋連接著，有著共用庭院和花園進行美化，同時提供用於休閒、咖啡館或戶外公共活動的空間。酒店和會議中心則位於北邊，分明的擺位可以減少對正在進行的活動的干擾。

圖片來源：Zaha Hadid Architects

最後，擴建項目將會在屋頂上安裝太陽能電池板，用於收集太陽能、雨水，並將回用於建築內，也將引入智能建築管理系統自行調節通風系統，減少電力需求，原來項目其中一個主旨是要做到最低的碳排放。的而且確，這一次的設計除了以中國元素為靈感，轉化成現代新穎設計，鳥瞰下去的簡約感覺非常之有未來感，但外表、硬件的配合與設計都非中國最大需要，尤其是對於北京這首都，繁華的背後還有嚴重的環境問題，相信在未來，這才是憑藉建築要解決的一大命題。