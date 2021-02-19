【Keith Haring特輯】唯一藝術館在日本　得獎建築與展品同樣吸晴

藝術看似高深莫測，實質是人類的共同語言。在80年代盛行的Pop Art倡導人人自由和平等，代表人物之一的Keith Haring在短短的31年人生中，就致力於宣揚這普世價值。2月16日是他的忌日，藉著紀念他的逝世31周年或許大家都有回顧一下他短暫而精彩的人生，Keith Haring展覽在世界各地都有舉辦，於去年年尾在K11 MUSEA亦有舉行，不過在世界上亦有唯一一所Keith Haring藝術館，卻並非在他的故鄉美國，而是位於日本山梨縣北杜市的小淵澤。

圖片來源：The Nakamura Keith Haring Collection

這家由日本人Kazuo Nakamura創立的「The Nakamura Keith Haring Collection」起源自2007年，周遭的環境風光明媚，隱沒在山野之間，藝術館外型卻吸睛，而且獲得過不少獎項，例如山梨縣建築文化賞、日本藝術學院獎等。這裡收藏了Keith Haring大量的藝術作品，從中介紹他精彩而曲折動盪的一生，整個設計基於光與暗，混亂與希望的概念，反映了他所處時代的動盪狀態。這種狀態亦反映在他的作品之中，在80年代的紐約經濟低迷，到處出現混亂的社會狀況，亦充斥著人種歧視、病痛苦難，但同時美國的藝術發展蓬勃，激發起Keith Haring的創作動力。藝術館希望藉著作品可以體驗到他的視野、生活，欣賞藝術品時沉浸其中。

圖片來源：Keith Haring Foundation

Keith Haring除了是美國街頭藝術家亦是一名社運人士，年少時受到美國卡通的啟發，藝術生涯中亦遇到另一位藝術大師Andy Warhol，二人亦師亦友，在藝術館中就能見到《Andy Mouse》這件作品。Keith Haring的作品與其說是卡通人物，更貼近於符號，在大學時期他有修讀符號學，他認為所有的形式都存在一個基本結構，而符號就是以最少的線條來呈現一個物件，而且於任何時候，符號對於任何語言、任何人都是通用的。最初在紐約地鐵中的創作，就能見到單色、人和動物的圖案，即使是空心人，沒有表情與仔細的容貌，都能從中感受到很多象徵性的感情在內。他透過藝術表現出社會的束縛和壓抑的釋放，除了倡導自由平等、反戰反歧視，在1988年當他發現自己不幸得到愛滋病，就成立了Keith Haring Foundation，促進兒童福利及宣導愛滋防治。

圖片來源：The Nakamura Keith Haring Collection

藝術館的設計並非要打造一個白盒子，Keith Haring本身就致力打破高級藝術與流行藝術的界限，宣揚大眾都需要藝術。所以藏品收錄了藝術家的一生，以不同的區域去讓觀眾體會藝術家的思想，例如「Room of Darkness」、「Gallery of Growing」、「Room of Hope」與「Freedom Gallery」。藏品超過200件，由他在地鐵站的粉筆創作到本來已經售出的作品，早期到晚期，最廣泛傳播的狗圖案就源於1986年的創作《Dog》亦有收藏。除了畫作還有雕塑、家具等，甚至是一些關於他的影片，當中最經典的，莫過於是他最初在地鐵內塗鴉而被捕，自此一夜成名的新聞片段。藝術館自身就是一件得獎作品，因應Keith Haring的傳奇一生而精心設計，裡裡外外都是一件致敬之作，有機會到日本的話，值得花一天到來朝聖，而且除了Keith Haring亦會有其他藝術家的展覽。

過去展覽：