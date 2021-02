【Keith Haring特輯】唯一藝術館在日本　得獎建築與展品同樣吸晴

藝術看似高深莫測,實質是人類的共同語言。在80年代盛行的Pop Art倡導人人自由和平等,代表人物之一的Keith Haring在短短的31年人生中,就致力於宣揚這普世價值。2月16日是他的忌日,藉著紀念他的逝世31周年或許大家都有回顧一下他短暫而精彩的人生,Keith Haring展覽在世界各地都有舉辦,於去年年尾在K11 MUSEA亦有舉行,不過在世界上亦有唯一一所Keith Haring藝術館,卻並非在他的故鄉美國,而是位於日本山梨縣北杜市的小淵澤。

圖片來源:The Nakamura Keith Haring Collection

這家由日本人Kazuo Nakamura創立的「The Nakamura Keith Haring Collection」起源自2007年,周遭的環境風光明媚,隱沒在山野之間,藝術館外型卻吸睛,而且獲得過不少獎項,例如山梨縣建築文化賞、日本藝術學院獎等。這裡收藏了Keith Haring大量的藝術作品,從中介紹他精彩而曲折動盪的一生,整個設計基於光與暗,混亂與希望的概念,反映了他所處時代的動盪狀態。這種狀態亦反映在他的作品之中,在80年代的紐約經濟低迷,到處出現混亂的社會狀況,亦充斥著人種歧視、病痛苦難,但同時美國的藝術發展蓬勃,激發起Keith Haring的創作動力。藝術館希望藉著作品可以體驗到他的視野、生活,欣賞藝術品時沉浸其中。

圖片來源:Keith Haring Foundation

Keith Haring除了是美國街頭藝術家亦是一名社運人士,年少時受到美國卡通的啟發,藝術生涯中亦遇到另一位藝術大師Andy Warhol,二人亦師亦友,在藝術館中就能見到《Andy Mouse》這件作品。Keith Haring的作品與其說是卡通人物,更貼近於符號,在大學時期他有修讀符號學,他認為所有的形式都存在一個基本結構,而符號就是以最少的線條來呈現一個物件,而且於任何時候,符號對於任何語言、任何人都是通用的。最初在紐約地鐵中的創作,就能見到單色、人和動物的圖案,即使是空心人,沒有表情與仔細的容貌,都能從中感受到很多象徵性的感情在內。他透過藝術表現出社會的束縛和壓抑的釋放,除了倡導自由平等、反戰反歧視,在1988年當他發現自己不幸得到愛滋病,就成立了Keith Haring Foundation,促進兒童福利及宣導愛滋防治。

圖片來源:The Nakamura Keith Haring Collection

藝術館的設計並非要打造一個白盒子,Keith Haring本身就致力打破高級藝術與流行藝術的界限,宣揚大眾都需要藝術。所以藏品收錄了藝術家的一生,以不同的區域去讓觀眾體會藝術家的思想,例如「Room of Darkness」、「Gallery of Growing」、「Room of Hope」與「Freedom Gallery」。藏品超過200件,由他在地鐵站的粉筆創作到本來已經售出的作品,早期到晚期,最廣泛傳播的狗圖案就源於1986年的創作《Dog》亦有收藏。除了畫作還有雕塑、家具等,甚至是一些關於他的影片,當中最經典的,莫過於是他最初在地鐵內塗鴉而被捕,自此一夜成名的新聞片段。藝術館自身就是一件得獎作品,因應Keith Haring的傳奇一生而精心設計,裡裡外外都是一件致敬之作,有機會到日本的話,值得花一天到來朝聖,而且除了Keith Haring亦會有其他藝術家的展覽。

