【狂舞派3】專訪黃修平導演　飽盡任性盡是癲狂　觀眾就是評價

千呼萬喚，《狂舞派3》終於在電影院重開之際橫空出世，承繼《狂舞派1》去到盡的精神，新作亦相當盡，相信觀眾也看個飽，種種的訊息在腦內縈繞不散還能夠帶回家慢慢細味。或者戲中有一些議題是值得我們一再反思的，藉此機會，不如就讓黃修平導演親身訴說吧。

黃修平導演（攝影：黃寶瑩）

《狂舞派3》最重要的一個議題除了地產霸權，還有文化沙漠的形成，這四個字說了幾十年，到底現實真的如此，還是只是我們接觸不到沙漠中的綠洲？又例如戲中一眾藝術創作者被「抽水」，備受掣肘、創作受限，又是否受眾的影響所致？導演指出：「反而應該說，在這樣的環境底下香港人其實已經好叻，一個城市入面，市民是有生命的，一定會有互動，一定會有自己的自由意志。與此同時，也會有一些環境的影響，當種種的發展是短線的，人們根本不足夠空間去發揮自己之時，其實責任不在於平民百姓做得好與壞，反而在這樣的狀態下都做到種種事情，已經是非常體現出『香港生命力』」。

「自然而然地殘存著去到盡的精神也有可能，但不用刻意去挽留。」（攝影：黃寶瑩）

談電影中與港產片去到盡的精神

又以電影為例，香港電影曾經有過非常輝煌的時候，屬於從前的生命力，是否應該憧憬？「在八、九十年代，電影的好與票房是掛勾的，盡皆過火，盡是癲狂，情節有幾盡去幾盡、爆炸性的，這種火爆是文化、創作的一部分，創作的精神面貌亦是反映了生存狀態。正因為當時無空間，所以一有機會就要去到盡爭取最大的收獲。」正如《狂舞派1》「為了跳舞，你可以去到幾盡」的精神，既是不自覺的、社會逼成的，也有自覺的部分。導演續道：「我們不一定要回到過去的輝煌時候。其實香港年青一輩當然想重拾，我當然想有《十年》的下一波浪潮，重塑自己的面貌。不過輝煌的方式、模樣有好多種，也不一定要『爆』才輝煌。再走下去的電影人，不能老是想要『回到』，成功的價值是想讓更多人入戲院，自然而然地殘存著去到盡的精神也有可能，但不用刻意去挽留。」盡皆過火，盡是癲狂——是七十年代外國影評人對香港功夫片的評價，縱使本來是批評，但最終印證了其黃金時期可以稱得上為「東方荷里活」。

「等於Hip Hop文化的判斷，觀眾就是評價，歡呼聲多的一邊就是勝者」（攝影：黃寶瑩）

觀眾就是評價

十年前後，今天已經是拍片、看點擊、數據的年代，在戲中，受眾也一定程度上影響著創作者的出品，導演在現實中又是如何看待這些網絡文化？「其實這些數據是很Organic的事，無絕對也無單純的，一定會受到外在的影響。正如不同地方、文化，都有不同的電影面貌，必定與市場有關。看點擊也不一定是負面，只要做事有一定的良知，我都不相信如果沒有良知的出品，會無人抨擊。等於Hip Hop文化的判斷，Hip Hop四大元素不少都有『鬥』的成分，如何去分高下？是否要有一名所謂的大師有標準？觀眾就是評價，歡呼聲多的一邊就是勝者，就是這般公平、貼地，簡單直接。」

「我教學生不要如此任性，到頭來原來自己都做不到」（攝影：黃寶瑩）

任性地讓觀眾看飽

戲中由游學修飾演的記者一角，負責訪問「狂舞街」項目眾人，包括一眾舞者以及Rapper Heyo等，聽過他們的故事，直言「好飽」，做這些文化深度故總好過平日做一些食玩買資訊，最後唏噓地呼一口煙。其實，電影中有著無數講之不盡的訊息、控訴，代替觀眾做情感的抒發，最後眾人站起來抵抗霸權，爭執之間由搖搖欲墜的大台迎來開放的結尾，也代表觀眾任性一番，作為觀眾看畢電影豈不是同樣地好飽。也許導演一樣在這些年來將積壓的一一訴諸電影之中，他直言：「好多想講的都放入去，真的是任性。我教學生不要如此任性，到頭來原來自己都做不到。」電影所談及的非常廣闊，也千絲萬縷，不同的面向、好角色、壞角色都圍繞著中心走，每一句對白都強而有力，印象深刻，以此強度感動眾生。

下回，再由黃修平導演繼續訴說電影背後的故事，與上一部之間相隔差不多十年，中間發生過甚麼事？