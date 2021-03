卡式帶發明者Lou Ottens離世：最遺憾未能發明標誌性卡式帶播放機

時興懷舊,近年頻頻見到卡式帶復古回歸,Kanye West、Billie Eilish、Justin Bieber、Taylor Swift、Lady Gaga⋯⋯數之不盡的歌手都在反傳統在發布新碟同時推出限量卡式帶,無不馬上完售並炒賣一番。在卡式帶年代有用過的朋友定必記得如何卡帶、如何自己動手做剪接、晚上錄下電台節目、Dub帶⋯⋯可惜的是,卡式帶的發明者Lou Ottens未能繼續見證卡式帶復活,近日以94歲之高齡離世。

Lou Ottens(圖片來源:Wiki)

Lou Ottens自50年代起就於飛利浦(Philips)工作,負責產品開發,他與團隊於1963年發明了盒式磁帶錄音帶,「卡式」翻譯自Cassette,是法文中小盒子的意思。最初卡式帶由於小巧輕便,可以隨身帶備、適用於不同的設備,而且價錢便宜,所以在上世紀可謂是音樂、甚至流行文化傳播的重要元素。

由於傳播的便利,在上世紀有助推動不同地方的音樂及文化,例如地下搖滾、日本的City Pop等。甚至推動了社會運動,電影中都見到如何用傳單宣揚革命理念的情節,但其實用聲音比起文字來得更振奮人心,在1979年的伊朗革命就是用卡式帶傳揚推翻政權的演講而得到成功。

《Guardians of the Galaxy》劇照

不過卡式帶要用得著,還要歸功於便攜式播放機的發明,在伊朗革命發生的同一年,Sony開發的首部Walkman面世,才真正打開了卡式帶的盛世,Lou Ottens也曾在退休後說過,他人生最大的遺憾是Sony創造了標誌性的卡式帶播放機,而不是Philips。

《Awesome Mix Vol. 2》(圖片來源:Marvel)

說到近年卡式帶回歸,影視界也大有影響力。例如Marvel電影《Guardians of the Galaxy》,主角Star Lord就隨身攜帶一部Sony始祖級的Walkman TPS-L2,所聽的《Awesome Mix Vol. 1》及《Awesome Mix Vol. 2》本是戲中物,隨後大受歡迎繼而推出原聲卡式帶;此外Netflix的《Stranger Things》也是以復古見稱,潮流迷定必對劇中所有都細琢一番,當然也不乏卡式帶。近年又有哪些歌手們對卡式帶致敬呢?Taylor Swift《LOVER》、Kanye West《Jesus Is King》、Billie Eilish《When We All Fall Asleep, Where Do We Go?》等等,有些可以炒上十倍價錢,網上流傳Beyond的簽名卡式帶在中國可賣上萬元,不過還是因為有親筆簽名吧。

卡式帶是美好回憶,但也不能盲目捧上神枱,而且本來就是以親民價錢見稱。大多磁帶用鐵粉,最好的是金屬帶,常見的種類都容易耗損,音質會有變化,但亦有說最新技術下磁帶的保存能力其實比起硬碟還好,Sony在2014年就發布過可儲存185TB容量的磁帶,目標受眾竟是要重點保存數據的電訊企業。

圖片來源:Sony

說音質卡式帶是比不上黑膠,在當年算是黑膠碟的相宜替代品,亦未必比CD更好,只不過正因為它會隨時間而變化,所以人們聽起來覺得別具質感,CD的聲音會比較硬而冰冷,而卡式帶的卻帶有溫度,相當人性化。近年加上潮流加持,英國有數據指出在去年卡式帶銷量增加超過一倍,全球這刻已經售出了超過1,000億盒卡式帶了,畢竟以前的粉絲們是以收藏卡式帶或CD來支持音樂的。但相信它最珍貴奢華的,是在過去50年間令無數的音樂與訊息在世界各地得以傳播。