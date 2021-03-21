【特色酒店】意大利山區度假酒店　切身體會阿爾卑斯山的宏偉氣派

在香港Staycation，你會想住高級的酒店套房，在那豪華的環境之下享受一番。不過，如果可以再到外國旅行的話，反而會想嘗試一下山區酒店，體驗與自然融為一體的感覺，比如這間位於位於意大利Maranza的山區酒店Milla Montis。

座落在大自然之中，少了石屎的味道，卻多了植物的氣息。（Peter Pichler Architecture）

Maranza是一條小村莊，位於意大利的其中一個省會Bolzano。這條村莊被山脈所包圍，而酒店所在的位置，更可以看到著名山脈阿爾卑斯山的其中一座山峰——多羅米提山（Dolomites Mountains）。單是那宏偉莊嚴的山景與浩瀚無邊的天空，已經足以成為入住這間酒店的理由。

也許你會以為酒店的華麗外觀會與自然的環境格格不入，然而這間酒店卻剛好相反。外牆鋪砌了深灰調的木材，建築外形則參考自當地民居的穀倉，不只與周圍的綠色植物互相呼應，而且也融入了當地民居的文化特色，毫無違和感。值得一提的是，建築師還啟發自當地農夫所使用的草叉，把酒店的外牆設計成一條又一條的弧形，顯得更為獨特。

酒店由幾個不同部份組成，每個的大小不同，外形均參考自當地民居的穀倉。（Peter Pichler Architecture）

外牆上劃出一條又一條的弧線，仿照農夫所用的草叉外形。（Peter Pichler Architecture）

當然，只有外表是不夠的，連內涵也要有相應的深度。酒店的內部採用了大量淺色木材，與深色的外牆產生強烈對比。其中，餐廳區還搭配了深綠色的布質餐椅和深灰色的石製吧檯，保留自然的質感之餘，亦多添高雅的氣氛。與其他豪華酒店相比，你又喜歡哪一種酒店呢？

按圖看更多酒店室內設計：