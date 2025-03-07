泰國女總理到訪中國　下榻這兩大奢華酒店　更打卡盛讚：賓至如歸

2月初，泰國總理佩通坦·欽那瓦（Paetongtarn Shinawatra，另譯貝東塔）來到中國進行正式訪問。

4天行程中，她先是抵達北京進行會面，又前往哈爾濱參加第九屆亞冬會的開幕式，每天都日程滿滿。

泰國總理佩通坦（外灘提供）

作為泰國最年輕女總理，38歲的她侃侃而談中泰鐵路、經貿合作、打擊網賭電詐、中泰友誼和哈爾濱亞冬會等話題。

談笑間，她不忘落實向中國借兩隻大熊貓赴泰的議程，希望更多泰國人能了解中國文化。

泰國總理佩通坦（外灘提供）

接受採訪的時候，她告訴記者這次來中國，來北京，就像回到家一樣熟悉。

你看我的臉，你可以說我是泰國人，也可以說我是中國人，雖然我不會說中文，但是鞏固中泰友好一直是我的職責之一。

泰國總理佩通坦（外灘提供）

而在佩通坦回國的路上，她在自己的社交媒體發布了此次中國行的點滴美好回憶：有作為酒店控對着鏡子的自拍，有收到北京酒店準備貼心歡迎禮的開心，還有落地窗前賞景的愜意……

讓我們一起看下，泰國女總理到底入住了哪兩家酒店，讓她如此動容。

東方大國的待客之道：北京釣魚台國賓館

其實，通過佩通坦曬出的照片，眼尖的酒店控們已經發現她下榻的正是北京釣魚台國賓館和哈爾濱富力麗思卡爾頓酒店。

不得不說「酒店人」出身的佩通坦，在酒店選擇上依舊保持一貫的高審美標準。

北京釣魚台國賓館（外灘提供）

首先是北京釣魚台國賓館，作為中國禮賓接待的最高場所，釣魚台顯然征服了佩通坦的心。

館內共有18號貴賓招待樓，每棟別墅的特色不同，大多以古色古香的經典中式風格為主。

其中最宏偉的仿明式建築18號樓位於園區中央位置，頗具皇家氣派，僅用於接待總統級賓客。

有意思的是，釣魚台國賓館不設1號樓，是為了體現各個國家不論大小都是平等的。同理為尊重東西方各個國家的習俗，也沒有13、17號樓，改用別稱替代。

佩通坦所入住的房間我們無從得知，但從她曬出的照片來看，總理級的歡迎禮豐厚之餘，還藏着不少小細節。

三層高的果籃裏都是熱帶水果，符合泰國的飲食習慣；一旁的食盒雖未開啟，想必其中同樣擺滿精巧的點心。

最顯眼的還是那副佩通坦的肖像照，在插放考究的鮮花映襯下莊重而又俊美。

難怪住遍了奢華酒店的佩通坦會特地拍下房間，並稱讚：

不管身處何方，東方大國都能讓我體會到細緻入微的賓至如歸之感。

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打卡麗思留下美照：哈爾濱富力麗思卡爾頓酒店

哈爾濱富力麗思卡爾頓酒店（外灘提供）

而在哈爾濱，標誌性的松花江一隅以及現代歐式的衛浴空間，一眼便能發現佩通坦所入住的，正是冰城獅王——哈爾濱麗思卡爾頓酒店。

這家獅王分號坐落於松花江畔，與冰雪大世界隔江相望，可以輕鬆看見園內栩栩如生的冰雕作品。

酒店以哈爾濱多元文化背景，搭配靛藍色調與黃銅裝飾，加上全景落地窗外的江景，營造出法式古典壯麗的視覺效果。

366間客房內擺放着以俄羅斯傳統蕾絲手工藝為靈感打造的藝術品，與現代法式家具相映成趣。所有客房均可以飽覽冰城全景，亦或是宛轉延綿的松花江。

而佩通坦所入住的卡爾頓套房直面松花江，可以在50多層的高空中俯視整個冰雪大世界。

恰好今年的第二十六界冰雪大世界主題為「冰雪同夢 亞洲同心」，彩燈照射在場館造型的冰雕上如夢似幻，藴含亞洲國家齊心協力的美好願景。

超級酒店控：曾執掌曼谷瑰麗

泰國總理佩通坦（外灘提供）

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佩通坦出身於泰國超級豪門西那瓦家族，不僅是英國薩里大學酒店管理專業的碩士學位，更曾是家族酒店投資集團的CEO。

對於酒店控來說，佩通坦·欽那瓦最為著名的身份當屬曼谷瑰麗酒店的業主。

科班出身又見多識廣的佩通坦，請來了知名建築事務所KPF操刀酒店的建築，以泰式問候手勢「wai」作為這一現代建築的造型靈感，也由此成就了曼谷市中心最為醒目的現代建築之一。

同時，室內設計由台灣女設計師Celia Chu擔綱，以溫潤的淺色和典雅白色為主，恰到好處的柔和燈光，進一步升華了客房的居家感與舒適度。

在酒店為數不多的Penthhouse房型中，貴族府邸般的室內搭配繁華都市中露天的私人泳池，盡顯佩通坦作為名門貴女的生活品位。

日常生活中的她也是一名不折不扣的酒店控，與丈夫皮塔卡的婚禮更是選擇在香港瑰麗酒店舉辦。

值得一提的是，佩通坦舉辦婚禮的時候，香港瑰麗酒店還沒有正式開業，可以說她是第一位在香港瑰麗舉辦婚禮的名人。

或許正是出於對於瑰麗的喜愛，以及和瑰麗掌門人鄭志雯的友誼，才讓她一而再地選擇瑰麗。

此外，社交媒體上時常能看見她曬出的各大奢華酒店打卡照。

湄南河畔的曼谷文華東方酒店，LHW旗下的瑞士Burgenstock度假村、東京虹夕諾雅、香港四季酒店、首爾安達仕……一眾奢華酒店均是她社交媒體中的常客。

肩負重任：恢復泰國旅遊信心

泰國總理佩通坦（外灘提供）

如今佩通坦身為國家總理，此次訪華也肩負着重新挽回旅遊信心的重任。

今年一月，演員王星在泰國遭遇電信詐騙之後，原本負面消息纏身的泰國旅遊再次遭遇了深重打擊。

中國至泰國機票退訂量按年猛增了155%，曼谷的酒店也迎來了一波退訂潮，中國明星在泰國的演出也頻頻取消……

作為一個以旅遊業為主的國家，這對於泰國的經濟無疑是深重打擊。

在訪華當日，佩通坦親自下令，並完成對緬北妙瓦底地區的「三斷行動」（斷電、斷網、斷油）。

目前，妙瓦底的許多園區、電詐公司已經停業，並陸續有條件地遣散一部分非法販運至此的受害者61名。

在回國後，她透露自己還會前往柬埔寨，就解決電信詐騙問題深度商討。

「身為一位擁有華裔血統的總理，我向大家保證，中國朋友在泰國一定會非常安全。」

同時，佩通坦提到將在今年推動泰中鐵路項目二期工程建設，在未來實現中國遊客乘火車來泰國遊玩。

希望在佩通坦的傾心努力下，中泰旅遊能回歸往日的熱鬧。

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