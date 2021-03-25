【酒店】隱藏於森林的Bubble Hotel　透明球體被360°星夜包圍入睡

對於熱愛大自然的朋友來說，能夠在旅途中感受世界各地的天然景色絕對樂此不疲。今次介紹的酒店，除了位於樹林與湖泊附近外，當中的透明氣泡房間更能讓你完全融入於大自然的寧靜中。

森林與湖泊間的Forest Dome

位於北愛爾蘭的Finnlough，坐落於森林與湖泊之間，以多個透明Forest Dome、獨立屋與套房組成，而最受歡迎的當然是能夠360享受自然風景的Forest Dome。

Finnlough是位於北愛爾蘭的透明屋酒店（Finnlough）

原來早於1983年Finnlough就開始在湖邊發展，為來自世界各地的旅客提供隱密的住宿，在大自然中來一趟getaway；而於2013年，創辦人的孩子決定把這裡接手，打造了隱世的Finnlough，希望客人通過與大自然的聯繫，體驗這裡的美好。

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Finnlough的Forest Dome分別有兩種級別，當中高級Forest Dome由兩個氣泡組成，可提供充足的空間，享有森林和夜空的全景。內裡的設備更非常完善，包括豪華睡房、起居空間、面向森林的浴缸，讓你可以一邊浸浴，一邊欣賞林中的美麗。如果有親朋好友一起來度假，Lakeside Villas會是更好的選擇，除了有多個房間與寬敞的空間外，大家亦可以在湖邊一起聚餐享受天倫之樂。要留意的是，Finnlough是沒有wifi及電視提供的，為的是希望客人在入住期間完全沉浸在大自然的美麗和寧靜中，避開外界的喧囂。

位於印度洋小島上的這間Bubble Lodge（Bubble Lodge）

印度洋小島上的Bubble Lodge

想感受就滿熱帶氣氛的假期，筆者會推介位於印度洋小島上的這間Bubble Lodge。

隸屬於毛里裘斯布瓦謝里的Bubble Lodge Hotel座落於歷史悠久的茶園中，而這裡的房間都是以大地色調為主，配上當地的天然織物，充滿毛里裘斯的特色；每間都配有雙人床、私人浴室以及室外露天淋浴設施，任何時侯都可以欣賞大自然全景，在鄰近的湖泊餐廳，客人可以享受私人早餐和晚餐。

酒店亦提提供多款免費節目，如划船、釣魚、健行、品茶活動和參觀茶廠，讓大家可以從不同活動感受毛里裘斯的自然風光。