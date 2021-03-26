Jean-Michel Basquiat傳奇一生　拍賣王作品《戰士》再創亞洲紀錄

Andy Warhol、Keith Haring與Jean-Michel Basquiat這三個名字相信大家定不會感到陌生，他們可以說得上是過去半世紀對大眾影響最深遠的藝術家，而且他們三人本身都相識，令人不禁憧憬那個年代。最近於佳士得就有一幅Jean-Michel Basquiat的畫作拍賣，最後以超過3億港元成交，成為亞洲拍賣史上最高成交價之西方藝術品。

Jean-Michel Basquiat（圖片來源：佳士得）

天才反叛學生

Jean-Michel Basquiat的一生極為短暫，成為27 Club的一員，甚至比起同學Keith Haring更早離去。他的一生傳奇也充滿色彩。除了從小就發掘出他的藝術天份，他也是一名小神童，早在11歲時已經操得一口流利的法語和西班牙語，在6歲時曾遇上車禍，在院留醫期間母親為了讓他解悶，竟然送他一本19世紀的醫學教科書《格雷解剖學》，正常來說小學生又怎會懂得讀，可是這本書啟發了他不少，令他對人體部位的表達有更深的認識，對其藝術創作影響深遠。在高中時期他就讀的高中全是出眾又反叛的學生，而他亦曾向校長面上扔餡餅而揚名高中。

當時還是新晉歌手的麥當娜於80年代是Jean-Michel Basquiat的女友（網上圖片）

與Andy Warhol結緣

Andy Warhol、Keith Haring與Jean-Michel Basquiat可謂是當年最炙手可熱的三位藝術家，後者是同輩同學關係，而對於Andy Warhol，他們也亦師亦友。其實Basquiat早就非常仰慕他，在1983至1985年間，他們合作創作幾幅作品，互相提供名氣與活力。當時年僅22歲，Basquiat的作品就入選Whitney Biennial（惠特尼雙年展），是為代表美國參展的藝術家當中最年輕的一位，甚至在1985年登上了《紐約時報》的雜誌封面，風頭一時無兩，可惜的是最後染上毒癮，嚴重影響他的事業和藝術路，據說只有Andy Warhol可以制止他，可是在1987年Andy Warhol逝世之後更加一發不可收拾，在翌年因為服藥過量而終結他的一生。

《無題》（圖片來源：佳士得／© The Estate of Jean-Michel Basquiat）

重要的1982年

是次拍賣的作品，正正是出於1982年。Basquiat曾經表示這一年他創作出最好的作品。他的首場個展亦是在這一年舉行，當時的作品火速完售，其後創作的重要作品包括最為有名的《無題》，後來於2016年拍賣以57,285,000美元成交，創下藝術家的全球拍賣紀錄；同樣在1982年創作的骷髏頭畫作亦於2017年拍賣出1億1,050萬美元，刷新紀錄。

《戰士》© 2021 圖片由佳士得提供

是次拍賣的作品《戰士》以323,600,000港元／ 41,857,351美元成交，雖然並未平他的紀錄，但已成為亞洲拍賣史上最高成交價之西方藝術品。作為巔峰時期的作品，戰士的形象正好代表Basquiat於過去半世紀以來在藝壇的地位。其實他最常用畫的是拳擊手、國王，王冠更是其標誌性圖案。至於戰士不只是象徵他於藝術生涯上的奮鬥，其實當時的主流畫作上很少會出現黑人，但他的大部分作品中的主角卻都是黑人，他經常在作品中表達對黑人文化的關注，用藝術來作出控訴，以王族戰士的姿態征服藝壇。