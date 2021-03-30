另類豪宅｜美國清談節目主持人古宅放盤　樓高三層房間設計盡不同

對於香港人而言最奢華昂貴的是甚麼？相信想都不用想，香港地寸金尺土，一定是磚頭吧。計一計，幾百萬可以買到一隻名錶，千萬豪華超跑，或者五位數字吃一頓Fine Dining？如果能夠擁有以上的，相信都很難不認定為有錢吧？然而，如果你想入手一間過千呎的單位，以上種種加起來都或者不夠，要知道過千呎單位，在外國是非常平常的事。正因為難以擁有，所以大家都喜歡看看豪華大宅，或者有一天能夠擁有吧，最近美國著名清談節目主持人Jimmy Fallon出售一所三層公寓，定價暫為$1千5百萬美元，這所大宅有別於一般豪宅的奢華設計，甚或可以用古靈精怪來形容。

圖片來源：Sotheby’s International Realty

面積約為4,950平方英尺、來自紐約Gramercy Park的三層公寓由6間臥室與5間浴室組成，設計上主要是復古感強，用上大量的木材打造古典的質感，而且每一間房都有截然不同的主題。映入眼簾的除了有大量古董，相信是由世界各地搜羅而來的，也與大宅一併出售。起居室用上1940年代稀有的復古牆紙裝飾，毛絨定製梳化加上天花板投影機，是一個理想的休閒聚會場所。

圖片來源：Sotheby’s International Realty

在廚房可以欣賞Gramercy Park的壯麗景色，配備了先進的家電，可以提供六人的用餐環境，在壁爐旁更有吧台座位。廚房旁邊的儲藏室曾經用作為錄音室，現時仍然完全隔音；食品儲藏室活像一個小賣部，而屬於孩子們的秘密遊戲室竟然有艙門、黑板牆和監獄對講機。最高的一層主要是套房，有著寧靜的靜修環境，可以沐浴在天窗下，雖說復古是設計主軸，每一個套房與浴室的設計都有所不同。房子建於1883年，曾經入住過不少名人，例如被Stanley Kubrick稱之為「有史以來最好的演員」的James Cagney，還有飾演邪惡女巫而聞名的Margaret Hamilton等。

圖片來源：Sotheby’s International Realty