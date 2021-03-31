梵高最貴作品曾破世界紀錄　最後肖像畫竟非自己　名畫下落不明

在168年前的3月30日是著名畫家梵高的生日，這位畫家既傳奇又悲哀，因為他演繹出藝術創作路是如何的難走，不論在他的年代甚至今天，藝術創作的付出與收穫依然不成正比。梵高曾經想以繪畫來養活自己，可惜在世37年、藝術創作生涯10年間只賣出過一幅畫《紅色葡萄園》（The Red Vineyard），而且據說更是他弟弟託朋友買下的，當時價值400法郎。不過在他過世之後，世人終於懂得欣賞，可惜為時已晚，今回就來回顧一下這位大師最具價值的作品。

紅色葡萄園（The Red Vineyard）是梵高創作於1888年11月的油畫，也是他在生時唯一一幅賣出的畫作（圖片來源：Wiki）

說到梵高，最出名的除了他的自畫像，當然要數到1889年創作的《星夜》(The Starry Night）。梵高曾在年輕時在國際藝術品交易商公司當見習生，及後成為過傳教士，直到27歲才真正「全職」做畫家。在這短短的十年間，他創作了約2,100幅作品，但他最著名的作品，竟然是人生最後的日子、在法國阿爾勒精神病院住院期間所創作的，當中包括《星夜》。不過這幅名作並沒有被交易過，而是收藏在紐約現代藝術博物館中，但不少人曾估算過這作品的價值，相信一定能夠進入他最貴作品前十名。

《星夜》是梵高於1890年在法國一家精神病院裏創作的作品，現藏紐約現代藝術博物館。（圖片來源：Wiki）

至於梵高最具價值的作品是《Portrait of Dr. Gachet》，Gachet是一名醫生，也是梵高少數的朋友之一。梵高一生畫過不少自畫像，最常見到的那幅是留有鬍子的，但沒有留鬍子的一幅卻在1998年於紐約佳士得拍賣出7,150萬美元，是為梵高作品中第二高價的作品。不過他人生所畫最後一幅人物肖像並非他自己，竟然是這位Gachet醫生，作品於1890年6月完成， 也是他自殺身亡前一個月。

《Portrait of Dr. Gachet》（圖片來源：Wiki）

相信梵高是為了答謝Gachet醫生一直以來悉心照顧而提筆，有說在梵高剛去世之時，Gachet醫生也來到他的床邊為他畫一幅瞑目的遺像作回報，這可真是悲慘的故事，可能因為Gachet醫生也認為梵高一生不受賞識，最後的日子也備受精神疾病的折磨，在痛苦與迷惑之中度過，離開這個人世可能是一種解脫。

《Self-portrait without beard》畫於1889年9月末，是梵高的最後一幅自畫像，送給母親的生日禮物。在1998年於紐約佳士得拍賣出7,150萬美元，是為梵高作品中第二高價的作品。（圖片來源：Wiki）

直到1990年5月15日，這幅《Portrait of Dr. Gachet》在紐約佳士得以8,250萬美元成交，當時一舉創下了藝術品拍賣的最高紀錄，也高於梵高個人作品的總成交價，這個紀錄保持了14年，最後在2004年才被畢加索的作品《拿着煙斗的男孩》（1.04億美元）所打破。《Portrait of Dr. Gachet》由日本大昭和製紙的榮譽社長齊藤了英買下，可是他在九十年代因為日本經濟泡沫爆破而宣布破產，直到1996年去世，之後再沒有人知道這幅名畫的下落。