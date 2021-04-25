【建築】伊朗小島上最夢幻的國度　由七彩小屋組合而成的文化村莊

為了令居住環境變得更好，世界各地的建築師細心構思，為不同的社區設計舒適的居所；即使在遙遠的伊朗，人口只有5千多的霍爾木茲小島上，建築師別出心裁的規劃，成為了喚醒這片被遺忘之地的重要一環。

位於伊朗的文化村莊 Majara Residence（ZAV Architects）

位於波斯灣海域，霍爾木茲小島隸屬於伊朗領土；優越地理位置曾令這個小島十分興旺，商人都紛紛於此進行貿易。可惜樹大招風，如此受歡迎的島嶼一直都成為多國的爭奪目標，分別經歷蒙古帝國和葡萄牙的略奪，令這裡的居民的生活陷入困苦中，同時令小島慢慢被遺忘。

直至現在霍爾木茲島依然在低迷的經濟中苦苦爭紮，即使在如斯美麗的波斯灣海岸旁，居民依然難以好好感受珍貴的天然美景。有見及此，霍爾木茲島的官方部門邀來ZAV Architects公司，希望重新構思島上的用地，規劃出更舒適、美觀及充滿特色的社區，為島上注入生氣之餘，同時突顯當中獨有的文化和故事，吸引到訪的旅客，為小島帶來經濟效益。

高低差落的小屋，設計靈感來自於島上的獨特地型（ZAV Architects）

這個復興計劃由ZAV Architects主理，打造出文化村莊 Majara Residence。以保護原有環境面貌，同時採用當地手工藝者與建築工人的技術來實現這個計劃為重點，ZAV Architects決定以伊朗裔美國建築師 Nader Khalili 的「超級土坯」（Superadobe）技術來完成多間大小不一的圓頂房子。「超級土坯」建築法是把泥土密封於麻布袋中，再把它們壘起，再用沙漿黏合凝固，是非精簡單的技術，令島上的工人可一同參與；而原料就是來自島上豐裕的礦物土壤，貫徹了環保的原則。

這些高低差落的小屋，設計靈感來自於島上的地型；在粉飾它們的時候，內外都特意油上七彩顏色，鮮明開朗，成為了這個村莊獨特之處。而每間小屋之間都交集了共公空間，為居民的生活帶來美好的時光。在一片土色的大地中，這個令人一見難忘的建築項目，不但令更多人認識了霍爾木茲小島，同時見證了它的重生，成為了伊朗一個夢幻的國度。