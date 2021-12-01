日本環球影城《全職獵人》主題區　冨樫停刊為正義與出版社決裂？

正當《HUNTER×HUNTER》（全職獵人）連載的消息已經遙遙無期，不過依然令不少粉絲們記掛著。自1998年開始連載的《獵人》陪伴大家超過廿載，可惜的是自2018年12月至今已經停刊三年，打破了冨樫停刊的個人紀錄，也有網民笑言角色古拿比加在停刊前上了船前往黑暗大陸，已經再也下不了船。說起《獵人》來，是因為最新消息日本環球影城已經宣布與作品合作，主題區預計在明年開放。

是次合作是繼今年熱話「超級任天堂世界」之後日本環球影城又一力作，別以為《獵人》時代久遠、停刊已久，影響力會大減，原來至今漫畫單行本已經售出超過7,900萬本，釋出新消息之後粉絲的興趣更被重燃起來。不過是次的主題遊樂設施預計期間限定地開放，由2022年3月4日至8月28日，不過還是有機會因為疫情而有所變動。場內將會重現獵人的奇幻世界，有見於「超級任天堂世界」的成功，定會令人有所期望，是次表明會重現小岡的能力「猜猜拳」以及基路亞的「雷掌」，實在引人遐想。

已於今年開放的「超級任天堂世界」（圖片來源：Super Nintendo World）

冨樫義博今年54歲生日，近年予人的印象皆是不務正業（因為正業本該是畫漫畫？），不過冨樫老師確實不愁溫飽，他自從1999年與《美少女戰士》作者武內直子成婚，二人合起來可以算得上是漫畫界最富有的家庭，身家富可敵國，難怪不工作也無礙。不過他不再作畫，原來當中有著不為人知的原因。

網上圖片

有錢便是懶？

於90年代日本漫畫的全盛時期，《幽遊白書》與《龍珠》、《男兒當入樽》及《聖鬥士星矢》並列為少年JUMP四大天王，展開了日漫的黃金年代，當時的版稅大約有10%，可能也因人而異，加上改編遊戲，冨樫老師一年光是交稅就高達3億多日元，於1993年打入全日本交稅最多的榜單中排行第二。當時的老師非常豪氣，曾送上百萬的禮物予朋友。在《幽遊白書》時期，他只休刊過一次（其他三大漫畫從未休刊），所以說他懶？似乎事實並非如此。

冨樫義博與武內直子的婚事連少年JUMP也要公開慶賀（網上圖片）

躺著也賺錢

不過說到他的身家，又不得不提其妻子武內直子，她的家族是珠寶商，本身都已經富可敵國，第一次交稿就是坐保時捷去的，成為了漫畫界的傳說，後來因《美少女戰士》成名後，保時捷就換成了法拉利。成家立室休筆之後，興趣似乎是去旅行，當然冨樫老師也跟著去，又成為一個休刊的理由。冨樫老師莫說休柴米，興趣就是打機、打麻雀，舉辦麻雀比賽，麻雀錢輸幾多都有，加上《幽遊白書》、《HUNTER×HUNTER》的遊戲經常推陳出新，實在是躺著也賺錢。

《幽遊白書》

性格大師

冨樫老師年少時非常勤力，又窮過，知道賺錢不容易，照道理是不會自甘墮落的。但要知道，休刊並不等於懶，故事就要從《幽遊白書》的結尾說起。有看過的朋友都會覺得《幽遊白書》的結局非常不完整，甚至可以說得上是草草收筆，通常是慘被腰斬的作品才會有的結局。但當時的《幽遊白書》如日中天，也是JUMP的支柱，然後又要回看當時的另一部神作《龍珠》。《龍珠》最常被人垢病的是「死唔斷氣」，經歷了高山不知退就變成了低谷，銷量大大下降，這是漫畫界經常出現的問題，編輯部視漫畫為生金蛋的母雞，不搾乾搾淨誓不完結，有見及此，冨樫老師甚至與編輯部決裂，同時了結了自己的《幽遊白書》，才有這樣的爛尾結局。

《HUNTER×HUNTER》的更新，慘變小說（網上圖片）

不過，由於JUMP當時眼見四大支柱都不復存在，正面臨最大的危機，於是就懇求冨樫老師出山，冨樫老師也不是省油的燈，從來沒有忘記自己的初衷，所以新作《HUNTER×HUNTER》的連載是完全根據冨樫老師的節奏而出，一個月一篇無壓力之下去創作。正所謂昨天的因今天的果，所以JUMP對於冨樫老師的「任性」放任到今天。而冨樫老師亦清楚明白，與其要滿足出版社和讀者，打工式的無間斷工作，Work-Life Balance才是他所追求的人生。

自家舉行「冨樫杯」麻雀比賽，勝著可得冨樫老師親筆製作獎狀（網上圖片）

近年，有眼利的網民在訪談中見到冨樫老師稱自己為「無業」，就知道《HUNTER×HUNTER》是不會有結局的了，雖然口講憎恨，但有追隨老師至今的讀者也定必了解他的心態，老實說自《幽遊白書》之後，《HUNTER×HUNTER》算是Bonus，有得看就夠滿足了。直到2017年的週刊少年JUMP50周年展當中，冨樫老師毫不給面子地留言，自從他知道所賺的錢有七成要去交稅之後，畫漫畫成為了無效率的工作：「一天工作20小時，有14小時都是白做，一想到這裡我就想半夜奪門而出」。看透世事的冨樫老師，實在令人不得不服氣，由他繼續打麻雀，過著奢華又自由的人生。