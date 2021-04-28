【設計】奧斯卡頒獎典禮以電影呈現　無現場觀眾的超豪華新場地

電影迷就一定關注奧斯卡，有些戲看了留意有沒有得獎，有些得獎作未上就列入片單，乃是每年的例行公事。可是身邊的朋友卻說今年奧斯卡淡淡然地過了，到了第二天才知道，接著開始看到周邊的報導，明星們穿甚麼時裝、戴哪些珠寶等等。然而今年的第93屆奧斯卡頒獎典禮的而且確因為疫情而延後兩個多月舉辦，而且現場無觀眾，場地當然大縮水，形式卻是新穎地以電影方式呈現，實屬史無前例。

圖片來源：Rockwell Group

今次頒獎典禮以每秒24幀的速率拍攝、寬廣視角本身就堪比電影，擔綱主演的同時是頒獎嘉賓，例如Harrison Ford、Brad Pitt等名星。場地方面亦是新嘗試，位於洛杉磯的聯合車站（LA Union Station），由主要售票大廳改建而成頒獎典禮的主要禮堂，設計上亦見得花了很大的心機。

圖片來源：Rockwell Group

這一次的設計由建築師David Rockwell主理，Rockwell是經驗之師，曾經在第81屆和第82屆都參與設計，今次遇著聯合車站，正好向荷里活的早期致敬，第一場頒獎典禮於1929年在洛杉磯荷里活羅斯福飯店以私人晚宴形式舉行，與聯合車站的悠久歷史有關聯，今次沒有觀眾，更貼近親密而隆重的早期盛事。

圖片來源：Rockwell Group

由於仍然是疫情期間，所以場地設計也要遵從社交距離，間隔開的座椅經過精心設計，桌子和椅子都是特別訂造的，更吸引的是下層的木製宴會桌襯有豪華的藍色天鵝絨和優雅的銀色扶手，舞台上與座椅裝飾相匹配的大型懸垂窗簾增加舞台感。休息區的座椅設有淺綠色親切的Missoni軟墊，樹木佈置了燈籠和花簇，恍如神話電影中才出現的場境。這一次設計未必比起以前少了隆重豪華感覺，反而加強了高貴氣質，想必是奧斯卡歷史上值得留下記錄的一頁。

圖片來源：Rockwell Group